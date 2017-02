Torfrau Maja Selmikat verhindert ein noch größeres Debakel

Morsum - Martin Eschkötter ist für klare Worte bekannt. So redete der Trainer des TSV Morsum auch am Sonntag nach der deutlichen 19:27 (9:11)-Niederlage im Duell der Handball-Landesliga gegen den SV Werder Bremen II nicht lange um den heißen Brei herum: „Wir haben nur 20 Minuten aktiv am Spielgeschehen teilgenommen, die restliche Zeit haben wir wohlwollend betrachtet über uns ergehen lassen.“

Mit 7:5 durch Tanja Schulz lagen die Gastgeberinnen in Front (18.), in der Folge setzte der Spitzenreiter vier Treffer am Stück und drehte die Partie zur eigenen 10:7-Führung. Fortan kam Morsum nicht mehr mit der Abwehr der Grün-Weißen zurecht, die zwischen 5:1 und 3:3 pendelte. „Wir konnten nicht mehr kreuzen, weil Werder auf den Halbpositionen eng deckte. Damit waren wir unserer stärksten Waffe Tempogegenstoß beraubt“, analysierte Eschkötter. Bis zur Pause hielt seine Mannschaft dank der überragenden Maja Selmikat das Match beim 9:11 noch einigermaßen offen.

Bänderverletzung: Röpke muss passen

„Ohne sie hätten wir locker zehn Tore mehr kassiert“, sah der Coach, wie die Keeperin ein noch größeres Debakel verhinderte. In der zweiten Halbzeit leistete sich Morsum, das ohne Maike Röpke – Bänderverletzung an der Wade beim Aufwärmen – auskommen musste, Fehler über Fehler im Angriff. Und erneut fand Eschkötter deutliche Worte: „Da haben wir auch die nötige Einstellung vermissen lassen, um noch hoffen zu dürfen. Es wurde immer trägerer und sogar lauffauler.“ Werder nutzte die Schwächen konsequent zu Tempogegenstößen und sorgte schon in der 35. Minute mit dem 15:9 für die Vorentscheidung. Beim 20:10 (43.) betrug der Vorsprung erstmals zehn Treffer.

Der Spitzenreiter untermauerte, dass er auf jeder Position zweifach top besetzt ist und so auch nach Wechseln immer noch mit Tempohandball glänzt. In der restlichen Spielzeit ließ es Werder locker angehen und gewann völlig verdient 27:19.

Tore TSV Morsum: Wiese (2), Szczesny (1), Gohl (1), Küster (3), Schulz (6/1), Meding (4/1), Gagelmann (2). J vde