Ein Tor, das Fuß und Hand hat – 0:0

Der Ball zappelte im Netz – der Verdener Jubel wurde aber jäh gestoppt: Kurz vor Nick Zanders (2.v.l.) Schuss hatte Bjarne Guth die Kugel beim Pass an die Hand bekommen. So blieb es beim 0:0 gegen Gellersen. Foto: Ingo Wächter

Verden - Von Ulf Von Der Eltz. Gemischte Gefühle gegen Gellersen: Da musste der FC Verden 04 am Sonntag im Landesliga-Duell eine halbe Stunde lang nach einer Gelb-Roten Karte für Jonathan Schmude in Unterzahl agieren, kämpfte auch bravourös – beklagte am Ende aber doch zwei verlorene Punkte. Zu viele Top-Chancen hatte die Neubarth-Elf vergeben, als dass sie richtig zufrieden mit dem 0:0 sein durfte.

„Natürlich mussten wir am Ende sehen, dass die Null stehen bleibt. Dennoch ist nicht eindeutig, wie ich das Ergebnis einordnen soll“, wusste Coach Frank Neubarth kaum, ob das lachende oder das weinende Auge die Oberhand gewonnen hatte: „Betrachtet man die Chancen, die liegen geblieben sind, müssen wir wohl eher enttäuscht sein. Nehmen wir aber mal positiv mit, dass wir bis zum Schluss gefightet haben.“

Zwar gaben die Gäste den ersten Warnschuss ab, als Andreas Demir an Keeper Stefan Wöhlke scheiterte (6.), aber in der Folge erstarb den FC-Fans gleich dreimal der Torschrei auf den Lippen: Thomas Celik fand freistehend in Schlussmann Johst seinen Meister (8.), Nick Zander schoss zunächst Studtmann an, als er Johst schon umkurvt hatte, und setzte den Nachschuss an den Pfosten (20.), Jonas Austermann traf nach feinem Doppelpass mit Celik flach neben den Kasten (27.). Die Quittung hätte auf dem Fuße folgen müssen, nach einem Sikut-Foul an Hohensee rutschte Marcel Wulf jedoch beim Strafstoß weg und setzte die Kugel hoch über die Latte (28.). „Wenn wir da in Rückstand geraten, kann es gegen eklige Gellerser sehr kompliziert werden“, gestand Neubarth ein.

Richard Sikut per Kopf vor der Pause (34.) und Zander kurz nach dem Wechsel (50.), als er Johst erfolglos umkurven wollte, vergaben die nächsten Hochkaräter – wie auch Kato Tavan nach einer Stunde freistehend. Nach der Ampelkarte gegen Schmude wegen wiederholten Foulspiels (63.), schien der Weg frei für weiter gallige Gellerser. Aber die Gäste sorgten erstaunlicherweise in Überzahl gar nicht mehr für Gefahr vor dem FC-Kasten, sodass es Trainer Sven Kathmann in die Verzweiflung trieb.

Die wäre noch größer gewesen, wenn die Allerstädter wenigstens eine der weiteren Top-Chancen genutzt hätten. Aber Austermann schoss Johst nach Konter in die Arme (73.), und Sikut scheiterte mit einem Kopfball nach Ecke am Keeper (90.+3). Zwischendurch hatte der Ball doch noch im Netz gezappelt, Schiri Heckmann (Asendorf) gab das Tor jedoch nicht – vor Zanders Schuss war das Spielgerät Passgeber Bjarne Guth an die Hand gesprungen (78.). Der Referee entschied richtig, wie Guth einräumte: „Ja, leider habe ich den Ball mit der Hand berührt.“ Pech also, dass der Treffer Fuß und Hand hatte.