Tom Witte schießt TV Oyten zum 3:2-Triumph

Von: Ulf Horst von der Eltz

Torschütze: Arouna Ahizi. © Privat

Starker Auftritt am Freitagabend: Fußball-Bezirksligist TV Oyten feierte einen 3:2 (1:1)-Triumph beim Heeslinger SC II.

Oyten - „Wir haben eine gute Grundordnung gehabt, vernünftig nach vorne gespielt und somit auch verdient gewonnen“, freute sich Trainer Jan Fitschen: „Ich muss der Mannschaft ein dickes Lob aussprechen, bei so einer prima Truppe gewinnt man nicht so einfach.“

Herausragend in der prächtig harmonierenden TVO-Elf war Tom Witte. Der Innenverteidiger avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner. „Für ihn freut es mich richtig. Tom ist in den letzten Wochen immer besser geworden und gibt uns links im Abwehrzentrum gehörige Sicherheit“, zog Fitschen den Hut. Die Gäste gerieten bereits nach fünf Minuten in Rückstand, als Erste-Herren-Spieler Malik Gueye ein eigentlich schon abgewehrter Ball vor die Füße fiel und er ins lange Eck vollstreckte. Das 1:1 markierte Arouna Ahizi per Kopf nach Ballgewinn und Geisler-Flanke (25.).

In Hälfte zwei startete die Fitschen-Elf konzentriert, Lohn war das 2:1 durch Witte per Kopf auf Persson-Ecke (55.). Und Oytens Innenverteidiger sorgte zehn Minuten später mit herrlichem Freistoß über die Mauer zum 3:1 für die Vorentscheidung. Heeslingens Angriffe verteidigte der Gast gut, es reichte nur noch zum 2:3 durch Lennart Lahde (85.).