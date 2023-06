Bassener Tom Holsten steigt als Schiedsrichter in die Oberliga auf

Von: Frank von Staden

Pfeift demnächst Herren-Oberliga: Tom Holsten. © Privat

Auch in diesem Jahr kann der NFV Kreis Verden einen Schiedsrichter-Aufsteiger verbuchen. Nach nur einer Saison in der Herren-Landesliga verzeichnete der Bassener Tom Holsten so gute Spielbewertungen, dass ihm der direkte Durchmarsch in die Oberliga gelang.

Verden/Bassen - Aber auch Bundesliga-Luft darf der junge Unparteiische demnächst schnuppern. Der 23-Jährige wurde nämlich für würdig befunden, zusätzlich auch in der A-Junioren-Bundesliga zu pfeifen und könnte damit deutschlandweit eingesetzt werden, um Spiele des besten Fußball-Nachwuchses des Landes zu leiten.

Holsten pfeift auch A-Junioren-Bundesliga

Durch Holstens Beförderung im Herrenbereich verfügt der NFV Kreis Verden nun über zwei Unparteiische in Niedersachsens Fußball-Oberhaus. Denn in dem „wohnt“ bekanntlich schon Bastian Grimmelmann vom TSV Etelsen. Der 25-Jährige brachte es in der abgelaufenen Saison auf neun Oberliga-Einsätze.