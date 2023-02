Tobias Naumann übernimmt die HSG Nienburg zur neuen Saison

Von: Kai Caspers

Teilen

Freut sich auf die neue Aufgabe bei der HSG Nienburg: Tobias Naumann. © mr

Das Ende der Pause naht. Nachdem Tobias Naumann Handball-Oberligist SG Achim/Baden am Ende der vergangenen Saison verlassen hat, übernimmt er im Sommer die HSG Nienburg.

Cluvenhagen – Fünfeinhalb Jahre war Tobias Naumann Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden. Eine Zeit, die durchaus ihre Spuren hinterlassen hatte. Folgerichtig verabschiedete sich der Cluvenhagener am Ende der vergangenen Saison, um wieder Kraft zu tanken. Und die Akkus scheinen wieder komplett aufgeladen. In der neuen Saison übernimmt Tobias Naumann die HSG Nienburg.

Die HSG ist für Naumann kein Neuland. „Als Spieler war ich schon für den SV Aue Liebenau aktiv und habe die Mannschaft auch eine Saison trainiert. Daher ist der Kontakt auch nie ganz abgerissen. Daran hat auch die Neuausrichtung zur HSG Nienburg nichts geändert“, freut sich der Cluvenhagener insbesondere auf das Wiedersehen mit HSG-Kapitän Malte Grabisch. „Mit ihm habe ich ja noch selber zusammengespielt.“ Seine Zusage gilt zunächst nur für ein Jahr. „Danach gucken wir dann, wie es gelaufen ist und setzen und neu zusammen“, erwartet Tobias Naumann in jedem Fall eine reizvolle Aufgabe. Aktuell rangieren die Nienburger, die in der Saison 20/21 Meister in der Oberliga Nordsee geworden sind, mit lediglich vier Punkten auf dem letzten Platz in der 3. Liga Nord. Der Relegationsplatz zum möglichen Klassenerhalt ist zwar noch in Schlagdistanz, doch Naumann rechnet eher mit dem Abstieg. In der neuen Saison könnte es somit zum direkten Duell mit der SG Achim/Baden kommen. „Das hätte natürlich seinen besonderen Reiz. Zumal die Fahrten für mich bei der Eingruppierung in der Oberliga Nordsee nicht so weit wären. Aber ich gehe eher davon aus, dass es wieder in die Oberliga Niedersachsen geht. Dann lerne ich mal wieder neue Mannschaften kennen.“ kc