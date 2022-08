Reiten: Oytener Tobias Bremermann gewinnt Highlight in Nienburg

Der Oytener Tobias Bremermann gewann auf Luftikus das Highlight beim Turnier in Nienburg. © Wächter

Die Reitsporttage an der Führser Mühle in Nienburg waren das Ziel vieler Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden. Schon zu Beginn gewann Nano Healy, der in Morsum am Stall von Hilmar Meyer tätig ist, eine Springpferdeprüfung der Klasse A**. Im Highlight, einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse S*, siegte der Oytener Tobias Bremermann.

Verden – Für seine Performance im Sattel der fünfjährigen Hannoveraner Stute Only One (Ogano x MV Quincento) bekam der siegreiche Nano Healy bei der Springpferdeprüfung der Klasse A** zum Auftakt des Turniers an der Führser Mühle in Nienburg eine Wertnote von 8,5. Das Dreamteam war dann wenig später auch auf L-Level erfolgreich. Dieses Mal gab es sogar eine 8,7.

Eines der hochwertigen M*-Springen ging an Stephan Dubsky und Pedro, einen siebenjährigen Oldenburger Wallach von Pik Labionicis. Das Duo vom RV Aller-Weser verwies die Konkurrenz nach einem fehlerlosen Auftritt mit rund einer Sekunde Vorsprung auf die Plätze. Diese beiden waren kaum zu stoppen, denn auch das M**-Springen ging an den Iren und seinen Pedro. In diesem Wettbewerb belegten außerdem Melina Hasenklever und Mr. Paul vom Verdener Schleppjagd-RV Platz fünf. Ihre Schwester Vivien Hasenklever, die für denselben Verein reitet, schnappte sich mit der achtjährigen Oldenburger Stute Chlo’e (Cinsey x MV Verdi) den Sieg in einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse L. Auf M**-Level war auch Charlie Yu-Cheng Liu siegreich. Mit dem neunjährigen Holsteiner Wallach Quatja (Quiwi Dream x MV Acord) holte er sich diesen tollen Treffer für den RV Aller-Weser. Alexa Stais und I’m Blue wurden hier dritte. Einen weiteren Erfolg für den RV Aller-Weser holte Julius Meyer, denn er gewann mit Stakakini, einem 11-jährigen Hannoveraner Wallach von Stanley ein Springen mit steigenden Anforderungen in der Klasse M*.

Maja Schnakenberg in Hannover erfolgreich

Tobias Bremermann (Oyten) gewann abschließend den Höhepunkt des Turniers, ein Zwei-Phasen-Springen der Klasse S*. Er blieb mit dem zehnjährigen Westfalen Wallach Luftikus (Ludwigs As x MV Carthago) nicht nur in beiden Durchgängen fehlerfrei, sondern war dabei auch wenige Zehntelsekunden schneller als seine Konkurrenz. Außerdem freute sich Svenja Lentföhr (RG Klein Hollen) mit Finest Dancer über Platz drei in einer A*-Dressur. Auf M*-Niveau wurde Maja Flemming (RV Graf von Schmettow) mit Eternity Fünfte. In einer Springpferdeprüfung der Klasse L holte Nadine Wahlers (RV Aller-Weser) mit Townsend Rang drei der ersten Abteilung, im Finale dieses Springens am letzten Turniertag holten sie sich Platz zwei. In der zweiten Abteilung wurde sie mit Dinken’s Darkdream Zweite. Vereinskollege Oliver Ross belegte auf Konfetti Queen knapp dahinter Platz drei.

Nano Healy belegte mit Celana in einem weiteren Wettbewerb auf diesem Level Platz zwei. Jack O Donohue, der für den RV Aller-Weser reitet, sicherte sich in einem M*-Springen für Nachwuchspferde mit Congratulations Pezi Platz zwei. Mit Zenzero wurde der Ire dritter. Stephan Dubsky erreichte mit Porto Christo Platz fünf. Er konnte sich allerdings auch im S*-Springen platzieren. Im Sattel von Amell wurde er auch auf diesem Level fünfter und in einem Springen mit steigenden Anforderungen in der Klasse M* belegte er mit Karla Platz zwei. Philipp Baumgart (RV Aller-Weser) holte mit Corny im Stilspringen auf L-Niveau Rang zwei. Smilla Lou Rakow konnte sich für den RV Aller-Weser mit Carismo im M*-Springen über Rang drei freuen. Ihre Schwester Vivien Hasenklever wurde mit Chlo’e im A**-Springen zweite. Die Schwedin Amanda Isaksson (RV Aller-Weser) holte mit Carinjo im Zwei-Phasen-Springen der Klasse L Platz zwei. Vereinskollegin Brianne Beerbaum holte auf Carlucci Platz drei auf M*-Niveau. Linnea Heemsoth und Heartbreaker schnappten sich Platz zwei im Stilspringen der Klasse A*.

In Hannover gelang Maja Schnakenberg der nächste Treffer auf höchstem Parkett. Die junge Reiterin vom RV Hülsen-Aller gewann mit der zehnjährigen Hannoveraner Stute Donna Bella (Don Index x MV Dressage Royal) mit 71,310 Prozent eine S*-Dressur. Laura Hellwinkel (PSG Barnstedt an der Aller) wurde auf Fürstin Garcia zweite in einem weiteren Wettbewerb auf diesem anspruchsvollen Level.

Mailin Quast in Maasen-Sulingen zweimal an der Spitze

In Elmlohe wurde zudem Ole Winkelmann (RG Berkelsmoor) mit Debbie Dolores Vierter im L-Springen. Yasmin Dittrich vom RV Graf von Schmettow freute sich auf Herminy über Platz zwei im Stilspringen auf A*-Niveau. Ihre Vereinskollegin Kristin Szalinski belegte in der L*-Dressur mit Dinozzo Platz fünf. Beim Turnier des RFV Hüttenbusch belegte Lea Wesemann für den RV Alte Aller Langwedel-Daverden im Sattel von Cortina Platz drei in einem A*-Springen. Ihre Vereinskollegin Leonie Marie Uelzen wurde mit Sinfonie Dritte im Dressurwettbewerb. Beim großen Dobrock Turnier wurde Hendrik Baumgart (RV Aller-Weser) mit D’Avenir Fünfter.

In Maasen-Sulingen gewann Mailin Quast eine Springpferdeprüfung der Klasse A*. Gestartet war die Vertreterin vom RV Aller-Weser mit Dexter, einem sechsjährigen Hannoveraner Wallach von Diacontinus. Die beiden erhielten eine Wertnote von 8,3. Im selben Wettbewerb belegte Lena Allermann vom RV Graf von Schmettow auf Dorino Platz drei. Mailin Quast und Dexter aber waren in Topform, denn sie sicherten sich auch die Springpferdeprüfung der Klasse A**. Dieses Mal erreichten sie eine 8,2. Lena Allermann belegte mit Cyberline abermals Platz drei. Außerdem wurde Stefanie Jäckel mit Graf Caprizzioso zweite in einem Stilspringwettbewerb.