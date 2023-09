TNB-Pokal: Daverdens Marco Croos macht den Finaleinzug perfekt – 2:1

Von: Björn Drinkmann

Daverdens Herren 50 hatten allen Grund zur Freude. Durch ein 2:1 über Hatten-Sandkrug zogen sie ins Finale ein, von links: Thomas Schmakeit, Nicolo Schwarz, Marco Croos, Jörn Vonau. © Privat

Für den TSV Etelsen ist der Traum vom Einzug ins TNB-Pokalfinale geplatzt. Im Halbfinale mussten sich die Gastgeber dem TC Hilter (Kreis Osnabrück) mit 1:2 geschlagen geben. Großer Jubel herrschte indes bei den Herren 50 des TSV Daverden. Durch einen 2:1-Erfolg über die TSG Hatten-Sandkrug steht das Team um Kapitän Michael Distler im Endspiel und trifft dort am Samstag, 16. September, in Wedemark auf die TSG Mörse aus dem Raum Wolfsburg.

Etelsen/Daverden – TSV Etelsen - TC Hilter 1:2. Die Gastgeber hatten einen glänzenden Start erwischt. Spitzenspieler Stefan Danylyszyn hatte überhaupt keine Probleme mit Lars Peters und verteilte beim 6:0, 6:0 sogar die Höchststrafe. Im Doppel trafen Heiko Plogsties und Michael Krogmann auf das eingespielte Brüderpaar André und Marcel Werth. Diese waren einen Tick zu stark für die Etelser, da sie immer wieder aggressiv über ihre Aufschläge kamen und am Netz sehr konsequent agierten. Logische Folge war die 2:6, 4:6-Niederlage. Damit lag der Druck im abschließenden Einzel auf Björn Drinkmann. Und der Etelser startete furios und legte ein 5:2 vor. In der Folge war er sich aber augenscheinlich etwas zu sicher. Hinzu kam, dass sein Gegner auf der Rückhand immer stärker wurde. Dennoch hatte Drinkmann beim Spielstand von 5:4 drei Satzbälle. Diese vermochte er aber alle nicht zu nutzen – 5:7. Im zweiten Satz war Hiltens Lennard Herden dann der bessere Spieler und gewann am Ende verdient mit 6:3.

Etelsens Björn Drinkmann vergibt drei Satzbälle

TSV Daverden - TSG Hatten-Sandkrug 2:1. Ohne den beruflich verhinderten Kapitän und Spitzenspieler Michael Distler hatten die Daverdener am Ende das bessere Ende auf ihrer Seite. Das Doppel Nicolo Schwarz/Jörn Vonau gewann nach anfänglichen Problemen sicher mit 6:3, 7:5 gegen Oliver Jauch/Till Isensee. Das war bemerkenswert, da Vonau nach schwerer Verletzung über 20 Monate nicht einsatzfähig gewesen ist. Im Anschluss musste sich Thomas Schmakeit jeweils mit 2:6 gegen Andreas Hofmann geschlagen geben. Allerdings war die Begegnung deutlich enger, als es das Ergebnis vermuten lässt. Damit lag es nun an Marco Croos, seinem Team den Einzug ins Finale zu sichern. Hatte der Daverdener den ersten Satz noch knapp mit 5:7 verloren, wurde er in der Folge immer sicherer. Verdienter Lohn war der Gewinn des zweiten Satzes gegen Marco Kimme, der bis dato noch ungeschlagen war. Die Entscheidung musste somit im Matchtiebreak fallen. Croos erwischte einen glänzenden Start und legte ein 5:1 vor. Doch nach drei Netzrollern hieß es plötzlich 6:6 und die Partie drohte zu kippen. Doch Marco Croos ließ sich davon nicht beeindrucken und demonstrierte Nervenstärke. Unter dem großen Jubel der zahlreichen Fans und Vereinsmitglieder gewann er mit 10:6 zum 2:1-Endstand. bdr