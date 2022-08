Tjare Müller schießt SVV Hülsen zum glücklichen 1:0-Sieg in Verden

+ © Westermann Auch Bastian Deke vergab dicke Chancen im intensiven Derby. Hier enteilte der Verdener den beiden Hülsenern Manuel Schulz (links) und Justin Richter. Am Ende siegte der SV Vorwärts glücklich 1:0. © Westermann

Was für ein Wucher des FC Verden 04 II: Im Bezirksliga-Derby gegen den SVV Hülsen übertraf sich die Twietmeyer-Elf am Sonntag beim Vergeben von dicken Chancen. Auf der anderen Seite zeigte sich Tjare Müller eiskalt und schoss die Vorwärts-Kicker zum ebenso glücklichen wie umjubelten 1:0-Sieg im intensiven Prestige-Duell.

Verden – Es klang fast wie eine Entschuldigung von Uwe Bischoff: „Sicher ist es ein glücklicher Sieg. Aber wir haben schon manches Spiel dominiert und verloren. Nun ist es mal umgekehrt.“ Der Trainer des SVV Hülsen zeigte sich nach dem 1:0 (1:0) am Sonntag im Bezirksliga-Derby beim FC Verden 04 II vollauf zufrieden mit dem Resultat. Trotz haushoher Überlegenheit verpassten die Allerstädter von Jan Twietmeyer den möglichen Dreier – kein Wunder, dass der Ex-Hülsener enttäuscht in die Kabine stapfte.

„Wenn man nach 90 Minuten keine der gefühlt 18 Chancen reinmacht, sollte es wohl nicht sein“, haderte der zuschauende und auf der Bank mitfiebernde Verdener Keeper Paul Gansbergen nach dem intensiv geführten Match: „Wir hatten ja zumindest in der ersten Halbzeit 90 Prozent Ballbesitz. Der SVV-Sieg ist also nicht gerechtfertigt.“

Dennis Neumann: „Letztlich zu kompliziert“

Dem pflichtete Co-Trainer Dennis Neumann bei: „Es war nach dem 0:1 noch genügend Zeit, wir sind nur noch angelaufen. Letztlich haben wir aber zu kompliziert gespielt, anstatt die Pille einfach mal reinzuhauen. Und man muss auch ehrlich sagen, dass wir nach der Pause fast nichts mehr auf die Kette gekriegt haben.“

Das Derby war keine acht Minuten alt, da klingelte es im Kasten der Gastgeber: Einen Leilo-Pass verwertete Tjare Müller mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 0:1. Verdens Reserve schnürte fortan die Hülsener ein, erarbeitete sich Chance um Chance – allein Unvermögen und ein prächtig aufgelegter Keeper Dennis Richter verhinderten den Ausgleich.

Uwe Bischoff: „Zum Glück traf der FC nicht“

Eine von Malte Kalski verlängerte Ecke bugsierte Lars Buhr am zweiten Pfosten freistehend aus einem Meter neben den Kasten (25.), Bastian Dekes Schuss wehrte Richter per Fuß ab (35.), danach traf der Stürmer fünf Meter vorm Tor die Kugel nach Tavan-Hereingabe nicht (36.) – nur um die besten der guten Chancen zu nennen. „Verden war total überlegen, wir waren zu passiv in den Zweikämpfen und haben uns hinten reindrängen lassen. Zum Glück hat der FC nicht getroffen“, atmete Bischoff zur Pause durch.

In Durchgang zwei waren die Gäste wesentlich präsenter, wagten sich nun öfter in die gegnerische Hälfte. Trotzdem hatten sie Glück, als Richter einen Brtan-Kopfball mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte (66.). In der Folge wurde die Twietmeyer-Elf zu ungenau und ließ Hülsen bei Kontern durchkommen. Der eingewechselte Sebastian Koltonowski (71.) und Müller, der an Andre Reckleben scheiterte (78.), hätten gar noch für den SV Vorwärts erhöhen können. Verden half auch die Umstellung auf Dreierkette nicht mehr.