Tjare Müller führt SVV Hülsen auf den Weg – 5:0

Bezirksliga

Hülsen – Auch im Derby wurden die Trends bestätigt: Mit dem 5:0 (3:0) über den MTV Riede landete Fußball-Bezirksligist SVV Hülsen am Sonntag den fünften Sieg in Folge, während die Segelhorstkicker in Abstiegsgefahr schlitterten. „Unsere Offensive war der große Vorteil, wenn wir auch noch einige Chancen haben liegenlassen. Insgesamt war es okay“, wollte SVV-Coach Jan Twietmeyer erneut keine zu große Euphorie aufkommen lassen.