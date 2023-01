TV Oyten: Die Überraschung knapp verpasst

Von: Björn Drinkmann

In Topform: Oytens Nico Schwarz blieb gegen Ritterhude ungeschlagen. © häg

Die Überraschung nur knapp verpasst: Ohne drei Stammspieler setzte es für die TT-Herren des Bezirksoberligisten TV Oyten eine unglückliche 6:9-Niederlage gegen die TuSG Ritterhude.

Oyten – „Wir werden den Erfolg aus dem Hinspiel wahrscheinlich nicht wiederholen können. Doch wir wollen trotzdem das eine oder andere Spiel holen“, stapelte TVO-Teamsprecher Nico Schwarz schon bei der Begrüßung ziemlich tief. Und das aus gutem Grund. Während die Gäste in Bestbesetzung angereist waren, mussten die Oytener krankheitsbedingt auf Spitzenspieler Oliver Helming, Bastian Helming und Rüdiger Sachs verzichten.

Arne Fichtner und Thomas Gebbert vergeben Matchbälle

Dennoch erwischten die Gastgeber einen guten Start und führten nach den Doppeln mit 2:1. Erst gewannen König/Fichtner mit 3:0 gegen Rogowski/Mühlmann. Zwar unterlagen Gebbert/Drinkmann 1:3 gegen Binder/Dohrmann, doch zum Abschluss demonstrierte das neue Doppel Schwarz/Gnauck Nervenstärke und behauptete sich mit 11:8 im fünften Satz gegen Weiland/Krückemeier. In den Einzeln ging es allerdings nicht so positiv weiter. Erst unterlag Franz König deutlich gegen Mühlmann (0:3) und dann vergab Arne Fichtner gleich zwei Matchbälle beim 12:14 im fünften Satz gegen den favorisierten Ex-Blenderaner Andre Binder. Zu allem Überfluss verspielte Thomas Gebbert eine 2:0-Satzführung und musste sich trotz Matchbällen noch im fünften Satz gegen Weiland geschlagen geben – 2:4. „Wenn wir aus diesen beiden hauchdünnen Spielen wenigstens einen Punkt holen, hätten wir uns zumindest noch ins Schlussdoppel gerettet“, stellte Fichtner später fest.

Nico Schwarz präsentiert sich in Topform und bleibt im Einzel und Doppel ungeschlagen

Oytens Ersatzkapitän Nico Schwarz gewann dann völlig überraschend mit 3:1 gegen Dohrmann und Ersatzmann Christian Gnauck nach 0:2-Sätzen und einer taktischen Umstellung noch mit 12:10 im fünften Satz gegen Rogowski. Da Ersatzmann Björn Drinkmann jedoch beim 0:3 gegen Krückemeier chancenlos war, hieß es nach der ersten Einzelrunde 4:5. Danach unterlagen König (1:3) und Fichtner (1:3). Da sich auch Gebbert in drei Sätzen gegen Dohrmann geschlagen geben musste, roch es beim 4:8 nach einem schnellen Ende. Die Oytener stemmten sich allerdings noch einmal gegen die drohende Niederlage. Nico Schwarz spielte gegen das 16-jährige Nachwuchstalent Weiland groß auf und gewann unerwartet mit 3:0. Als auch Gnauck 3:1 gegen Krückemeier gewann, keimte doch noch mal ein wenig Hoffnung im TVO-Lager auf,. Allerdings war die nicht von langer Dauer, denn Drinkmann unterlag gegen Rogowski in vier Sätzen zum 6:9-Endstand. „Trotz der Ausfälle wäre eine kleine Überraschung sogar möglich gewesen. Daher haben wir uns auch sehr gut verkauft. Das macht auf jeden Fall Mut für den weiteren Kampf um den Klassenerhalt. Aber dann müssen wir auch wieder in Bestbesetzung antreten“, so Oytens Mannschaftssprecher Schwarz. bdr