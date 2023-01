Fichtner/König lassen Oyten jubeln – 9:7

Von: Björn Drinkmann

Präsentiert sich derzeit in Topform: Oytens Spitzenspieler Oliver Helming blieb im Einzel ungeschlagen. © Hägermann

Ausgeglichene Bilanz für Tischtennis-Bezirksoberligist TV Oyten: Hatte sich das Team um Spitzenspieler Oliver Helming zunächst nach einer starken Leistung mit 9:7 bei der SG Aumund-Vegesack behauptet, setzte es nur einen Tag später ein enttäuschendes 3:9 beim VfL Fredenbeck.

Oyten – In Vegesack waren die Oytener gegen die in Bestbesetzung angetretenen Gastgeber als leichter Außenseiter in die Partie gegangen. Doch auf die Doppel war einmal mehr Verlass, denn der TVO legte eine 2:1-Führung vor. Das noch immer ungeschlagene Duo Franz König/Arne Fichtner gewann in vier Sätzen gegen Kunte/Kück. Zwar unterlagen Oliver und Sohn Bastian Helming deutlich mit 0:3 gegen Guzmann/Burkhardt, doch dafür behaupteten sich Thomas Gebbert und Nico Schwarz in einem engen Spiel in vier Sätzen gegen Seichter/Uhlig. Oliver Helming gewann nach guter Vorstellung mit 3:0 gegen den überforderten Burkhardt. Parallel musste König die Klasse von Guzmann anerkennen – 0:3. Danach folgte eine starke Phase der Gastgeber, die vier Einzel in Folge gewannen. Gebbert verlor 1:3 gegen Kunte und Fichtner knapp im fünften Satz (9:11) gegen Kück. Schwarz war beim 1:3 gegen Seichter ebenso chancenlos wie Bastian Helming gegen Uhlig. Somit sahen sich die Oytener einem 3:6 gegenüber und die Hoffnung auf einen Auswärtspunkt war auf dem Tiefpunkt. Doch der TVO konnte sich erneut auf Oliver Helming verlassen. Im Duell gegen Guzmann, der einer der besten Spieler der Liga ist, setzte sich Oytens Nummer eins nach klugem Spiel und begeisternden Ballwechseln mit 3:1 durch. König gegen Burkhardt und Fichtner gegen Kunte (3:1) glichen danach zum 6:6 aus. Gebbert hätte die Oytener wieder in Front bringen können, doch er verspielte eine 2:0-Satzführung gegen Kück. Anschließend gewann der 14-jährige Bastian Helming gegen Seichter zum erneuten Ausgleich. Teamsprecher Nico Schwarz spielte gegen den favorisierten Uhlig und gewann nach Rückständen in allen Sätzen mit 3:1. Zeitgleich gewannen König/Fichtner das Schlussdoppel nach 1:2-Rückstand gegen immer nervöser spielende Guzmann/Burkhardt mit 11:7 im fünften Satz zum 9:7-Endstand. „Damit hatte spätestens nach dem 3:6 wirklich niemand mehr gerechnet“, strahlte Schwarz nach dem Auswärtscoup.

Enttäuschende Leistung beim 3:9 in Fredenbeck

Nur einen Tag später ging es für den TVO in den Landkreis Stade. Auch die Fredenbecker waren am Vortag im Einsatz und hatten mit einem deutlichen Erfolg über Tabellenführer Werder Bremen II aufhorchen lassen. Somit waren die Oytener entsprechend gewarnt. Aber das nützte nichts, da Schwarz & Co nicht mal ansatzweise an die gute Leistung in Vegesack anknüpfen konnten. Das Dilemma begann bereits in den Doppeln – 0:3. Dabei gelang dem TVO kein einziger Satzgewinn. Auch das bis dato ungeschlagene Duo König/Fichtner war chancenlos gegen Springmann/Walter. Die Serie setzte sich in den Einzeln fort. Lediglich Oliver Helming, der derzeit in Bombenform agiert, gewann mit 3:1 gegen Schlösser. Anschließend gingen fünf Einzel an den VfL und beim 1:8 war die Luft endgültig raus. König gegen Springmann, Gebbert gegen Kück, Fichtner gegen Materialspieler Wölpern, Schwarz gegen Heß und Bastian Helming gegen Noppenspieler Walter verloren mehr als deutlich. Anschließend wurde zumindest noch ein wenig Ergebniskosmetik betrieben. Oliver Helming gewann ohne Mühe das Spitzenduell gegen Springmann und Franz König mit 3:1 gegen Schlösser. Die folgende Niederlage von Arne Fichtner besiegelte das 3:9. „Wir waren natürlich alle enttäuscht über die schlechte Leistung. Aber das haut uns nicht um, da wir in der Tabelle immer noch sehr gut dastehen. Nun müssen wir nach vorne schauen und den Fokus aufs nächste Spiel gegen Ritterhude legen“, bezeichnet Schwarz den sechsten Platz mit 12:10 Punkten weiterhin als positiv. bdr