Timon Wolff erzielt Traumtor – TSV Etelsen feiert 4:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Setzte den Schlusspunkt: Timon Wolff traf zum Etelser 4:1 über Huchting. © Hägermann

Ansprechende Leistung im Testspiel: Fußball-Landesligist TSV Etelsen feierte am Dienstagabend ein 4:1 (1:1) über den FC Huchting.

Etelsen – „Wir hätten auch noch höher gewinnen können, in der zweiten Halbzeit blieben aber einige gute Chancen ungenutzt“, resümierte Trainer Björn Mickelat.

Der Bremer Landesligist ging nach einem kapitalen Fehler von Dennis Jordan 1:0 durch Alexander Block in Führung (5.). In der Folge fingen sich die Schlossparkkicker jedoch und glichen durch Alex Ruf zum 1:1 aus (22.). Pech hatte Etelsen, dass Emilijan Lundraxhiu, Innenverteidiger der diesmal als Viererkette agierenden Abwehr, noch vor der Pause angeschlagen vom Feld musste.

Alex Ruf gelingt Doppelpack

Mit Wiederanpfiff wechselte Mickelat mehrfach, seine Mannschaft lief nun höher an und agierte wesentlich aggressiver. So fielen die Tore zwangsläufig. Nach feiner Vorarbeit von Leon Krämer markierte Ruf das 2:1 (69.). Krämer selbst erhöhte per Strafstoß auf 3:1 (77.) – nach Ballgewinn an der Mittellinie und Konter war Ruf gefoult worden. Den Schlusspunkt setzte Timon Wolff mit einem Traumtor, der Neuzugang traf aus 28 Metern zum 4:1 in den Winkel (79.).

Pokalspiel auf Dienstag verlegt

„Man hat schon gemerkt, dass die Jungs müde sind“, konstatierte der zufriedene Mickelat. Da die Etelser am Sonnabend beim Tag der Fans in Bassen spielen und auch der TSV Dannenberg am Wochenende beschäftigt ist, wurde die Partie aus der 2. Hauptrunde des Bezirkspokals beim Bezirksliga-Aufsteiger auf kommenden Dienstag (19 Uhr) verlegt.