Timo Precht nach Oytens 26:30: „Uns hat der Mut gefehlt“

Von: Björn Lakemann

Hochgestiegen: Leonard Fischer erzielt einen seiner vier Treffer. Der TV Oyten verlor aber 26:30. © Hägermann, Bernd

Nach einem brettstarken Auftritt musste Handball-Oberligist TV Oyten noch ein bitteres 26:30 (9:13) gegen die SG VTB/Altjührden hinnehmen.

Oyten – Nach einem brettstarken Auftritt musste Handball-Oberligist TV Oyten noch ein bitteres 26:30 (9:13) gegen die SG VTB/Altjührden hinnehmen. Dabei lief der Anfang noch wie geschnitten Brot. Der Aufsteiger ließ sich auch von einem 1:3-Rückstand (5.) nicht irritieren. Beim 6:5 (12.) durch Linkshänder Anton Zitnikov stand erst mal eine Oytener Führung auf der Anzeigentafel.

Die Zuschauer, in der gut besuchten Oytener Pestalozzihalle, waren hellauf begeistert. Allerdings hielt die gute Stimmung nur bis zur 19. Minute an, als der spielfreudige Maximilian Sell auf 9:7 gestellt hatte. „Jetzt hat mein Team angefangen zu überlegen. In dieser entscheidenden Phase waren wir einfach zu brav, obwohl wir wirklich sehr lange auf Augenhöhe waren“, stellte Übungsleiter Marc Winter fest. Oytens Deckung funktionierte nicht mehr und vorne war es wie abgeschnitten. Nach sechs Gäste-Buden stand es 9:13. Auch eine Oytener Auszeit (23.) beim Stand von 9:9 (23.) brachte nicht den gewünschten Erfolg.

In zweiten Abschnitt kam das Team um den sicheren Siebenmeterschützen Robin Hencken nur noch beim 22:26 (52.) einigermaßen in Schlagdistanz. Doch Varel agierte in der Folge abgezockt und erhöhte auf 30:24.

Jonas Lüdersen verliert Keeper-Duell

Zwischen den Pfosten erwischte Oytens Jonas Lüdersen nicht seinen besten Tag und verlor das Keeperduell mit VTB-Keeper Hendrik Legler. „So was passiert. Schließlich hatten wir in unseren bisherigen drei Heimspielen ausnahmslos Hochkaräter zu Gast“, ist dem Lehramtsstudent Lüdersen nicht bange vor dem Rest der Saison.

In der Deckung spielte Oyten super im Verbund und zog demzufolge nur eine Zeitstrafe. Oytens Linksaußen Timo Precht erkannte: „Uns hat einfach der Mut gefehlt.“ Keine Freunde machte sich im Übrigen Altjührdens Übungsleiter Patrice Giron, der 33 Sekunden vor Abpfiff noch ein Team-Time-Out beantragte. Nach einem ungeschriebenen Gesetz im Handball ist es ein No-Go, noch eine Auszeit zu beantragen, wenn die Partie längst gelaufen ist.

TV Oyten: Lüdersen, van den Berg; Blau, Lange (1), Hencken (8/6), Brüns (2), Zitnikov (6), Fischer (4), Precht (2), Lübbers, Sell (3/1).