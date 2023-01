Squash: Tim Jäger gelingt die Revanche

Von: Kai Caspers

Teilen

Präsentierte sich in Topform: Badens Spitzenspieler Tim Jäger blieb in beiden Partien ungeschlagen. © häg

Ausgeglichene Bilanz für die Herren des Squash-Oberligisten SC Achim-Baden: Nach dem 3:1-Erfolg über Wülfel musste sich das Team um Kapitän Tim Jäger dem 1. Bremer SC II mit 1:3 geschlagen geben.

Baden – Auch mit einem Tag Abstand war sich Lars Gerken noch nicht ganz sicher, wie er die ausgeglichene Bilanz gegen die Boast Busters Jeverland II (3:1) und den 1. Bremer SC II (1:3) einordnen sollte. „Da wir nicht in Bestbesetzung angereist waren, müssten wir eigentlich zufrieden sein. Aber es wäre definitiv mehr drin gewesen“, wurmte den Kapitän des Squash-Oberligisten SC Achim-Baden die Niederlage gegen Bremen.

In der Partie gegen die Hansestädter gerieten die Badener mit 0:1 in Rückstand, da sich Vanessa von Salzen in vier Sätzen geschlagen geben musste. „Vanessa hat sich sehr gut verkauft“, zollte Gerken der Leistung der Debütantin Respekt. Im Anschluss kam es jedoch zu Schlüsselspiel. Nach drei hart umkämpften Sätzen schien Florian Schiffczyk gegen den Ex-Badener Michael Weiler endlich das richtige Rezept gefunden zu haben. „Ich habe extrem viel Druck gemacht und hatte alles im Griff“, verwies Schiffczyk auf die deutliche 7:2-Führung. „Was danach passiert ist – ich weiß es nicht“, haderte Badens Nummer drei. Denn nachdem er den Satz noch 10:12 abgeben musste, kassierte er auch im entscheidenden Durchgang ein 10:12. Auch Gerkens Partie gegen Camacho, den der Badener zuletzt immer bezwungen hatte, war nicht von Erfolg gekrönt. „Ich hatte mich im ersten Spiel gegen Jeverland am Fuß verletzt und konnte kaum noch richtig auftreten“, erklärte Badens Kapitän die 1:3-Niederlage. Somit sorgte Spitzenspieler Tim Jäger durch ein 3:1 über Becker lediglich noch für Ergebniskosmetik.

Auch in der Auftaktpartie gegen Jever waren die Badener durch die 0:3-Niederlage von Ersatzspielerin von Salzen zunächst in Rückstand geraten. Doch Schiffczyk und Gerken, der im fünften Satz gegen Youngster Matzeschke mit 11:7 die Oberhand behielt, sicherten ihrem Team zumindest schon mal das Unentschieden. Im Duell der Spitzenspieler traf Jäger auf Emmanuel David, gegen den er im Hinspiel noch deutlich verloren hatte. „Ich wollte natürlich nicht zweimal gegen ihn verlieren. Daher war ich auch entsprechend motiviert“, freute sich der Badener über den etwas unerwartet deutlichen 3:0-Erfolg zum 3:1-Endstand. kc