Tim Härthe lässt Verden-Aller im Derby gegen den TSV Daverden II jubeln

Von: Björn Lakemann

Setzte den Schlusspunkt zum 33:32-Erfolg im Derby über Daverden: Verden-Allers Tim Härthe. © Albrecht

Wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt für Handball-Landesligist HSG Verden-Aller. Im Derby über den TSV Daverden II feierten die Allerstädter einen 33:32-Erfolg.

Verden – Ein prickelndes Derby in der Handball-Landesliga. Nach 60 spannenden Minuten hatte die HSG Verden-Aller beim 33:32 (18:18) über Aufsteiger TSV Daverden II das bessere Ende auf ihrer Seite und verschaffte sich damit etwas Luft im Kampf um den Klassenverbleib.

„Mit diesem letztlich etwas glücklichen Sieg ging mein Wunsch in Erfüllung. Wir hatten das Momentum auf unserer Seite. Aber genauso geht Abstiegskampf“, strahlte Verdens Trainer Oliver Schaffeld, der durch diesen Sieg nach Punkten nun mit dem Lokalrivalen gleichgezogen hat. Als fairer Verlierer erwies sich Daverdens Co-Trainer Henning Meyer: „Verden war einfach ein Tor besser. Der Gegner zeigte mehr Willen und den nötigen Einsatz. Wir haben zu viele Bälle verschossen.“

Die spannende Schlussphase hätten sich die Gastgeber eigentlich ersparen müssen. Denn zehn Minuten vor dem Ende kassierten die Daverdener beim Zwischenstand von 27:29 gleich vier Zeitstrafen, Jan-Malte Jodat sah nach doppelter Zeitstrafe Rot, binnen 38 Sekunden. Doch die HSG wusste das nicht zu nutzen. Im Gegenteil: Mit lediglich drei Spielern auf dem Parkett gelang dem sechsfachen Torschützen Luca Hördt für die Gäste der Anschluss zum 28:29 (51.). Gut eine Minute vor Ende egalisierte Julian Penczek für die Grün-Weißen sogar zum 32:32. Doch Tim Härthe brachte dem Schaffeld-Team noch den ersehnten Sieg. „Eigentlich bin ich ja Handball-Rentner. Doch für solche Szenen wurde ich zurückgeholt“, schmunzelte der baumlange Rückraumspieler, der in Sachen Job und Familie sehr eingespannt ist und nur bei Bedarf zum Einsatz kommt.

Der Auftakt stand zunächst im Zeichen der Allerstädter, die ein 6:4 (9.) durch Kevin Bröckers Siebenmeter hinlegten. „Spielt bitte eine bessere Abwehr. So ist das zu wenig“, animierte Daverdens Betreuer Gunnar Keller. Und er wurde erhört. Nach einem Doppelschlag von Leon Penczek leuchtete ein 16:13 (25.) für die Gäste von der Anzeigentafel in der gut besuchten Aller-Weser-Halle. Doch die Gastgeber glichen zur Pause zum 18:18 aus. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Daverdener – 22:18 (35.). Das Schaffeld-Team zeigte sich davon aber nur wenig beeindruckt und nach einem 5:0-Lauf stellte Bröcker auf 23:22 (39.). Und weiter ging die wilde Fahrt, wobei die Verdener aber nicht mehr in Rückstand gerieten. Trotz der 65 Treffer zeigten Verdens Hossain Shiri und Thorben Holle sowie Daverdens Christoph Meyer und Kevin Mattfeldt, warum sie zwischen den Pfosten stehen und parierten etliche Hochkaräter. Am Ende hatte jedoch „Handball-Rentner“ Tim Härthe das letzte Wort und ließ sein Team jubeln.

Tore HSG Verden-Aller: Genee (7), Wolkow (6), Ahrens (6), Bröcker (5/2), Fechner (4/2), Härthe (2), Wischmann (2), Laake (1).

Tore TSV Daverden II: L. Hördt (6), J. Hördt (6), Wittrock (5/4), Meyer (4), J. Penczek (3), L. Penczek (3), Emigholz (2), Jodat (1), Wendt (1), Bohling (1).