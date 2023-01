Achim/Badens Tilman Dehmel: „Wir Kreisläufer ergänzen uns bestens“

Von: Björn Lakemann

Immer voller Einsatz: Kreisläufer Tilman Dehmel (am Ball) überzeugte bisher mit der SG Achim/Baden. © Hägermann

Auf das Highlight gegen den HSV Hamburg freut sich Tilman Dehmel natürlich mächtig. Aber der Kreisläufer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden zeigt sich auch stolz auf die starke Saison seines Teams, hebt dabei die gute Zusammenarbeit mit den Positionskollegen hervor. Und der 22-Jährige erinnert sich an Bundesliga-Duelle als A-Jugendlicher gegen die jetzigen Mitspieler Max Borchert und Malte Meyer.

Achim/Baden – Nach beinahe absolvierter Hinrunde rangiert Handball-Oberligist SG Achim/Baden auf einem überragenden vierten Tabellenplatz direkt hinter den drei Drittliga-Absteigern. Ist somit bester „Alt-Oberligist“. Mit Routinier Fabian Balke und Malte Meyer bildet Tilman Dehmel, der nach seiner Rückkehr vom Studienstandort Stuttgart im Jahr 2021 zur SG stieß, als Kreisläufer-Trio eine Konstante im Team von Trainer Florian Schacht.

„Wir drei ergänzen uns bestens. Schade, dass Malte derzeit ausfällt“, gibt der Bremer, der zu Trainingseinheiten sowie Partien mit Kreisläuferkollege Balke, Luke Pehling und Kevin Podien aus der Hansestadt eine Fahrgemeinschaft bildet, zu Protokoll. Seit einem Jahr ist der 189 Zentimeter große Dehmel mit seinem Maschinenbaustudium mit Schwerpunkt Produktionstechnik fertig und bei einem Bremer Autobauer als Ingenieur in der technischen Planung angestellt.

Nach der Rückkehr aus dem Schwabenland suchte Tilman Dehmel nach einem passenden Verein in der Region. „Und da bin ich auf die SG Achim/Baden gestoßen. Ich bin selber auf den damaligen Coach Tobias Naumann zugegangen und habe angefragt, ob noch ein Kreisläufer gesucht würde“, verrät der 22-Jährige auf Nachfrage unserer Zeitung. Der in Findorff wohnende Dehmel, der vor einigen Jahren bei der HSG Gruppenbühren/Bookholzberg in der A-Jugend-Bundesliga spielte, lässt wissen: „Damals habe ich gegen meine jetzigen Teamkollegen Max Borchert und Malte Meyer, die für den TV Oyten auf der Platte standen, gespielt. Das waren schon heiße Duelle.“

In der Saison 2021/2022 standen die Schützlinge des damaligen Übungsleiters Naumann, trotz 2:6 Punkten in den finalen Partien, auf einem guten fünften Tabellenplatz. In der aktuellen Spielzeit läuft es, zumindest tabellarisch, indes mit dem neuen Coach Florian Schacht noch besser. So geht die SG auf einem überragenden vierten Platz nach zwölf von 13 Hinrundenpartien ins neue Jahr. Auch eine Folge der vier Saisonsiege, die zuletzt heraussprangen. Dehmel: „Und das, obwohl wir wirklich viele Ausfälle zu verkraften hatten. Ich habe die Herausforderung bei der SG angenommen, und wir können mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein, obwohl wir einige Punkte unnötig hergeschenkt haben.“

Dehmel will Leistung gegen HSV bestätigen

Seine meisten Buden hatte der Bremer am dritten Spieltag mit vier Treffern beim 30:30 bei der HSG Delmenhorst erzielt. Im neuen Jahr schließt sein Team mit dem Spiel gegen den Elsflether TB die Vorrunde ab. Nach dem Duell gegen den Kreisrivalen TV Oyten steht das längst ausverkaufte Duell gegen den Bundesligisten HSV Hamburg am 11. Februar an. „Vor der Leistung des HSVH muss man einen Riesenrespekt haben“, lobt Tilman Dehmel, der in dieser Highlight-Partie sicher seinen bisherigen starken Eindruck bestätigen will.