Throl macht im hochklassigen Derby den Unterschied

Von: Frank von Staden

Ottersbergs Angreifer Daniel Throl, hier gegen Hülsens Sönke Bremermann, erzielte das goldene Tor in einem hochklassigen Bezirksliga-Derby. © von Staden

Einen echten Bezirksliga-Leckerbissen lieferten am Wochenende der gastgebende TSV Ottersberg und der SVV Hülsen ab, da beide Teams sich spielerisch, läuferisch und auch kämpferisch alles abverlangten und sich über weite Strecken absolut ebenbürtig präsentierten. Letztlich machte einmal mehr Ottersbergs Angreifer Daniel Throl den Unterschied, der aus fünf Metern in der 83. Minute beim knappen 1:0 (0:0)-Sieg des Titelaspiranten nach einer vorherigen Kombination über Egzon Percani und Görkem Colak erfolgreich war. Damit weisen die Gastgeber nach fünf Spieltagen weiter volle Punktzahl auf, während die Hülsener Ausbeute (zwei Siege bei drei „Schiri-Minuspunkten“) beileibe nicht zufriedenstellend sein kann und in gar keiner Form das Leistungsvermögen des SVV widerspiegelt.

Ottersberg – „Hülsen hat uns das Leben bis zum Schluss unglaublich schwer gemacht. Im ersten Abschnitt haben wir da noch wenige Lösungen gefunden. Das war nach einigen kleinen Korrekturen in Halbzeit zwei schon besser. Am Ende aber geht unser Sieg in Ordnung, weil wir etwas aktiver waren, dreimal Aluminium getroffen haben und vorn einfach mehr Gefahr ausstrahlen konnten. Wir sind nie hektisch geworden in einem Spiel, das auf einem unglaublich hohen Bezirksliga-Niveau gestanden hat, das ich in dieser Form bisher noch nicht gesehen habe“, konstatierte später Ottersbergs Coach Mike Gabel.

Sein Pendant Uwe Bischoff sah es von der Spielqualität ähnlich, befand aber dann eher nicht, dass der TSV-Sieg verdient war: „Wir haben es wirklich bis zum Schluss sehr, sehr gut gemacht, haben durch Schusseligkeit den Gegentreffer gefangen. Ottersberg war im Grunde nur durch Standards gefährlich. Wir hingegen haben nach dem 0:1 durch Justin Quiring noch zwei echte Hochprozenter liegen gelassen. Deshalb wäre ein Unentschieden eher in Ordnung gegangen. Jetzt hängen wir in der Tabelle am Arsch der Welt und müssen uns in den kommenden Wochen schon mächtig strecken, um das ändern!“

Von Beginn an wies diese Partie eine enorm hohe Intensität auf, dennoch verlor keines der beidem Teams über 90 Minuten die spielerische Linie und den Überblick. Beide verbuchten dabei in den ersten 45 Minuten einige Halbchancen und zwei Top-Möglichkeiten. Erst scheiterte Görkem Colak mit einem abgefälschten Schuss an der SVV-Latte (17.), dann der durchbrechende Lasse Schmidt an Ottersbergs Keeper Leon Seeger (22.), der nach der Pause in der 57. Minute noch einmal im Brennpunkt stand, als ihn Marcel Meyer nach feiner Ablage des im Angriff stark agierenden Sebastian Koltonowski mit einer Direktabnahme zu einer Glanztat zwang. Zuvor drosch Colak allerdings erneut einen leicht abgefälschten Ball an den Pfosten (52.). Als dann auch Esin Demirkapi nach Percani-Ecke per Kopf am Innenpfosten scheiterte (65.), sorgte Daniel Throl am Ende doch noch für viel Jubel auf Ottersberger Seite.