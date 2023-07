TSV Ottersberg: Daniel Throl kegelt Worpswede raus – 2:0

Von: Frank von Staden, Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Legte Daniel Throl den zweiten Treffer mustergültig auf: Ottersbergs Youngster Jannes Siemer (r.), der sich hier gegen Worpswedes Dimitri Khoroshun behauptet. © von Staden

Ersten Härtetest bravourös bestanden und den Achtelfinal-Einzug bejubelt! Die Fußballer des TSV Ottersberg lieferten am Freitagabend in der 2. Hauptrunde des Bezirkspokals eine reife Leistung und kegelten den FC Worpswede dank Doppelpacker Daniel Throl mit einem verdienten 2:0 (2:0)-Erfolg aus dem Wettbewerb.

Ottersberg – Klar, dass Markus Bremermann, sportlicher Leiter an der Wümme, ein zufriedenes Fazit zog: „Wir haben aufgrund der ersten Hälfte völlig zu Recht gewonnen. Auch zu zehnt haben wir danach den Gegner kontrolliert. Alle kämpften für Artur Janot nach dessen unnötigem Platzverweis.“

Gabel-Elf überzeugt mit Tempospiel

Von Beginn an dominierte die Gabel-Elf, zog ein starkes Tempospiel auf. Der Landesliga-Aufsteiger wurde bereits im Aufbau angelaufen und kam so überhaupt nicht ins Match. Nur mit seltenen, dann aber durchdachten Kontern wurde er gefährlich.

Anders die Wümme-Kicker, die bereits nach 19 Minuten 1:0 in Führung gingen. Nach einem Freistoß bekam der Ex-Oytener Tom Witte den Ball an die Hand, Schiri Lukas Reineke pfiff zunächst Freistoß für den FC, weil er einen Ottersberger am Leder verortete. Nach Rücksprache mit dem Assistenten zeigte er dann aber auf den Punkt – Throl ließ sich die Chance nicht entgehen.

Jannes Siemer bereitet Treffer vor

Nur fünf Minuten später zappelte der Ball schon wieder im Netz, diesmal legte Jannes Siemer nach Hakansson-Flanke per Kopf ab, Throl tanzte Khoroshun aus und vollendete flach zum 2:0. Auf der anderen Seite tauchte Almeida Vieira nach feinem Spielzug vorm Tor auf, Keeper Leon Seeger zögerte zu lange – Leonard Belba klärte jedoch (30.). Besser machte es Seeger mit einem Superreflex gegen Ampofo (36.). Ottersberg hätte noch erhöhen können, aber Siemer, der sich in der Sturmmitte geschickt mit Patrick Hirsch und Throl abwechselte, schoss Voß in die Arme (40.), ein Hirsch-Hammer strich knapp drüber (42.). Kurz vor der Pause sah der bereits verwarnte Artur Janot nach unnötiger Grätsche Gelb-Rot.

Kaum Not nach Artur Janots Gelb-Rot

Zu zehnt veränderten die Platzherren nach der Pause leicht ihre Taktik, gingen nicht mehr ganz so gnadenlos drauf und setzten Nadelstiche. Glück hatten die Grün-Weißen allerdings, als Seeger einen Witte-Kopfball super über die Latte lenkte (51.). In der Folge hatte der Bezirksliga-Titelfavorit aber wieder alles im Griff, ließ keine Chancen zu.

Egzon Percani und Stiliyan Petrov hätten nach ihren Einwechslungen durchaus den dritten Treffer erzielen können. Die letzte Chance für den Landesligisten vergab Felix Ambrosi, der kurz vor Abpfiff scheiterte (90.).

Das Bezirksliga-Stenogramm TSV Ottersberg - FC Worpswede 2:0 (2:0). TSV Ottersberg: Seeger - Belba, Küsel, A. Janot, Hirsch, Throl (76. E. Percani), Rosenbrock (23. Luckyman), Siemer (65. Petrov), Stiehl, Demirkapi, Hakansson (82. R. Janot). Tore: 1:0 (19.) Strafstoß Throl, 2:0 (25.) Throl. Bes. Vorkommn.: Gelb-Rot für A. Janot (45.).