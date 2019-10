Thran und Freese reißen Ruder rum

Anna-Lena Thran (am Ball) übernahm nach dem Rückstand Verantwortung. ArchivFoto: woe

Fischerhude – Durch einen hauchzarten 3:2 (1:0)-Heimerfolg über die Reserve des SV Ahlerstedt/Ottendorf kletterten Fischerhudes Bezirksliga-Fußballerinnen am Wochenende auf Tabellenplatz fünf und können nun am nächsten Sonntag ganz entspannt zum Tabellenführer TSV Apensen reisen.

„Für die Zukunft wünsche ich mir mal ein Heimspiel, das nicht so aufregend ist. Denn zur Pause müssen wir deutlich führen, laden dann aber den Gegner im zweiten Durchgang zum Toreschießen regelrecht ein. So haben wir dieses Spiel wieder einmal unnötig spannend gemacht. Am Ende aber Hut ab vor der Moral meiner Mannschaft, die sich zurückgekämpft hat. Vor allem Anna-Lena Thran ist da vorbildlich vorangegangen“, konstatierte da später Fischerhudes Coach Jörg Beese.

Die Gastgeberinnen gingen zwar in der 20. Minute mit 1:0 durch Nora Burmeister in Front, vergaßen dann aber, frühzeitig auch den Sack zuzumachen. Die beste Chance zum 2:0 ließ dabei Luisa Freese aus, die das Leder aus nur einem Meter übers Tor drosch.

Nach dem Wechsel präsentierten sich die Hausherrinnen dann nicht mehr so konzentriert und gestatteten Ahlerstedt nun einige Chance, die die Gäste dann auch eiskalt zu nutzen wussten (52./67.). „Danach haben wir dann wieder das Ruder angefasst und zum Glück auch noch herumgerissen“, sah Beese in der 70. Minute den Ausgleich durch Anna-Lena Thran und nur wenig später (76.) die erneute Führung durch Luisa Freese, die es dieses Mal sehr viel besser machte als noch in Durchgang eins.

TSV Fischerhude-Quelkhorn: Rodig - Hennings, Evers (25. Kommnick), E. Freese, I. Thran, Burmeister, Schneider, J.-L. Freese (89. Koch), A.-L. Thran, Luhmann, Rainer (45. N. Brüning). vst