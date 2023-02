Thomas Piechot und Thang Nguyen triumphieren in Dresden

Von: Christel Niemann

Teilen

Die Karatekas blicken nach dem Turnier in Dresden jetzt zuversichtlich in Richtung Landesmeisterschafte, von links: Trainer Sven Plate, Larus Reinecke, Thomas Piechot, Thang Ngyuen, Emily Meier und Trainerin Ulrike Maaß. © nie

Verden – Große Erfolge für die Karatesportler vom Bushido Verden: Bei den Dresden Open holten sich die Schützlinge von Ulrike Maaß und Sven Plate je zweimal Gold und Bronze. Nach einer zweijährigen Pause waren in der Margon Arena in Dresden rund 600 Teilnehmer am Start. Darunter waren auch Athleten aus Polen und Tschechien.

Zunächst war Thomas Piechot in der Kata gefordert. Maaß: „Thomas fing schon sehr stark an, obwohl er eine Kata lief, in der er noch nicht so sicher ist. Aber die braucht er bei den Deutschen Meisterschaften, die unser Ziel sind.“ Die Wertung ist recht hoch ausgefallen. In der zweiten Runde wusste sich der Verdener sogar noch zu steigern und hat souverän das Finale erreicht. Maaß: „Er hat sich super präsentiert und durch eine eindeutige Wertung seine Klasse unter Beweis gestellt.“

Als nächstes sicherte sich Emily Meier im stark besetzten Feld (U16 -47kg) den dritten Platz. Ein wichtiger Erfolg für die junge Verdenerin, die sich in den letzten Kämpfen nicht beweisen konnte, da sie mit ihrem alten Kampfstil einfach nicht weiterkam. Gemeinsam mit ihrer Trainerin stellte sie daher ihren Stil um. Das bedeutete für Meier natürlich eine gewisse Unsicherheit auf der Fläche. „Es dauert seine Zeit, bis man wieder gestärkt ist. Es braucht Geduld“, so Maaß. In Dresden zeigte Emily einen guten ersten Kampf. Danach ist sie jedoch wieder in ihr altes Kampfmuster gefallen und habe zunächst abwarten müssen, ob sie in die Trostrunde kommt. Letztlich hat sie ihre beiden Kämpfe dort wieder sehr konzentriert durchgezogen und somit bewiesen, dass sie mit dem neuen Konzept auf dem richtigen Weg ist.

Als letzter Kämpfer des Verdener Quartetts war Larus Reinecke in der U18 -61kg am Start. „Er fing sehr holprig an und stand sich teilweise selbst im Weg. Trotzdem hat Larus den ersten Kampf gewonnen“, sagt Maaß. Danach setzte es jedoch eine unglückliche Niederlage und der Verdener musste für sein Weiterkommen hoffen, dass sein Gegner das Finale erreicht. „Das hat geklappt“, so Maaß. Im Anschluss präsentierte sich ihr Schützling noch einmal sehr motiviert in den beiden letzten Kämpfen, in denen er mit hervorragenden Fußtechniken agierte und am Ende den dritten Platz erreichte.

Gegen Ende eines langen Turniertages gab es dann nochmals Gold für die Verdener: Thang Nguyen startete in der U21, wo er erneut durch lupenreine Siege seine Klasse unter Beweis stellte. Nguyen hat nun die Chance, sich auf der Landesmeisterschaft für die DM in der Leistungsklasse zu qualifizieren, was für ihn eine Premiere in der Klasse wäre. nie