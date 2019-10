Thomas Piechot feiert Turniersieg

Karate: Bushido-Kämpfer überzeugt in Berlin / Zwei dritte Plätze

+ Freude über das erstklassige Abschneiden in Berlin: Sven Plate, Thomas Piechot, Emily Meier, Jan Schoknecht und Ulrike Maaß (v.l.) vom Karateverein Bushido Verden.

Verden – Der Banzai Cup in Berlin mit rund 1400 Starts und 34 Nationen ist eines der größten Turniere in Deutschland. Thomas Piechot vom Karateverein Bushido Verden zeigte in der U14 in der Kata wieder mal, dass er super in dieser Klasse mithalten kann. Er musste unter anderem gegen Talente aus der Schweiz, Bulgarien, Indien, Schottland, Dänemark, England sowie den Oman starten und setzte sich bis Runde drei souverän durch. Dann kam er mit einem Mitstreiter in einen Stichkampf, den er auch gewann und somit bis ins Finale kam. Das gestaltete der Verdener gegen einen Nordrhein-Westfalen erfolgreich und feierte den Turniersieg.