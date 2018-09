Thomas Murzyn lässt SG Achim noch jubeln

Verden/Achim - Weiter vorne weg in der Tabelle marschieren derzeit in der Altliga die Fußballer der SG Hönisch, eng gefolgt von der SG Langwedel-Völkersen. Nach einem 0:2-Rückstand fuhren die Ü40-Kicker der SG Achim noch einen 3:2-Erfolg im Stadtderby gegen die SG Bierden ein.

SG Langwedel-Völkersen - TSV Brunsbrock 1:0 (1:0). Langwedels Trainer Sebastian Körte war am Ende mit der Leistung seiner Mannschaft mehr als zu frieden: „Über die gesamte Spielzeit warenwir klar überlegen und bei besserer Chancenverwertung hätten wir durchaus höher gewinnen müssen als nur 1:0.“ Den entscheidenden Treffer in der Partie erzielte Torsten Beckmann bereits in der dritten Spielminute.

SG Fischerhude-Quelkhorn - SG Dörverden 2:0 (1:0). Dennis Schumacher brachte den Gastgeber in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung, wobei es bis zur Pause blieb. Innocent Sokora war es, der in der zweiten Halbzeit den 2:0- Endstand besiegelte (44.).

TV Oyten - SG Hönisch 0:4 (0:3). Einen klaren Auswärtssieg konnte die SG einfahren. Christian Dyballa erzielte in der neunten Minute die Führung. Erneut Dyballa erhöhte auf 2:0 für Hönisch. Durch das Eigentor von Frank Tieskötter zum 0:3 aus der 27. Spielminute war die Partie bereits zur Pause entschieden. Christian Dyballa mit seinem dritten Tor sorgte 20 Minuten vor dem Ende für den 4:0-Endstand.

SG Achim - SG Bierden 3:2 (0:2). Im ersten Abschnitt war Bierden die bessere Mannschaft und erwischte einen perfekten Start. So traf Holger Winsemann bereits in der ersten Spielminute für seine Farben. Nur fünf Minuten später erhöhte Hanfried Sturmann auf 2:0, wobei es bis zur Pause blieb. „In Halbzeit zwei waren dann aber wir am Drücker, agierten viel besser und siegten am Ende knapp aber letztlich nicht unverdient“, befand Achims Trainer Sebastian Denzel. Den Anschlusstreffer schoss Martin Löffelmacher (36.). Durch ein Eigentor von Tom Ossinski (43.) glich Achim aus. Den 3:2-Siegtreffer erzielte Thomas Murzyn zehn Minuten vor dem Ende. J ml