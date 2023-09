Jessica Lynn Thomas gewinnt Bundeschampionat

+ © iw Jessica Lynn Thomas. © iw

Schon zu Beginn des Bundeschampionats im nordrhein-westfälischen Warendorf überstrahlten Jessica Lynn Thomas und Eivissa bei den vierjährigen Stuten und Wallachen die gesamte Konkurrenz – und auch im Finale war das Paar vom RV Aller-Weser nicht zu toppen.

Verden/Warendorf – Das Bundeschampionat in Warendorf stand ganz im Zeichen von Jessica Lynn Thomas. Die Aller-Weserreiterin dominierte nicht nur zum Auftakt, sondern war über die gesamte Veranstaltung das Maß in der Dressur. Auch im Finale ließen die Schwedin und die Westfalen-Stute von Escamillo (MV Wolkentanz) keinen Zweifel daran, dass sie ein perfekt harmonierendes Paar sind. Mit einer Wertnote von 9,7 dominierten Jessica Lynn Thomas und Eivissa das Finale deutlich vor den Zweitplatzierten mit 8,7. Zurecht trägt Eivissa nun den Titel Bundeschampionesse, denn die Stute wurde von den Richtern für ihren Trab, den Galopp und die Rittigkeit mit der bestmöglichen Note 10,0 ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, die selbst beim Bundeschampionat nicht allzu oft vergeben wird. Ellen Bruun und Bo, die in der Einlaufprüfung ebenfalls überzeugen konnten, holten im Finale Platz fünf.

Doch damit nicht genug, denn Jessica Lynn Thomas holte einen weiteren Titel. Bei den dreijährigen Hengsten belegte sie im Sattel von So Special, einem Hannoveraner Hengst von Secret (MV Bon Couer) mit einer Wertnote von 9,1 den Silberrang. Hier gab es für den Galopp ebenfalls die Bestnote 10,0. Schon in der ersten Wertungsprüfung konnte sich die Schwedin auf So Special mit einer 9,0 über Platz zwei freuen.

Eine Medaille gab es auch für Greta Heemsoth, die auf dem Rücken von Endorphin schon die Einlaufprüfung der vierjährigen Hengste gewonnen hatte. Im finalen Durchgang holte die Aller-Weser-Reiterin, die in Hemmoor für Ingo Pape tätig ist, Silber. Mit einer Wertnote von 9,0 glänzten Greta Heemsoth und der Hannoveraner Hengst von Escolar (MV Don Nobless) vor zahlreichen Publikum und erhielten für die Rittigkeit sogar die Bestnote 10,0. Greta Heemsoth und Santos konnten sich bei den Fünfjährigen im Finale mit einer Wertnote von 8,4 Platz sieben sichern. Jessica Lynn Thomas holte im Sattel von Be my love Platz neun. Im Kleinen Finale war dem Duo mit Platz drei noch die Qualifikation geglückt. Thomas erreichte im Finale der dreijährigen Stuten und Wallache auf Sparky zusätzlich Platz fünf. Philine Otten aus Fischerhude holte zudem im Finale der fünfjährigen Dressurponys auf Nice Surprise einen starken fünften Platz.

Im Springparcours punktete Linnea Heemsoth, die im Finale der fünfjährigen Springponys auf Veilchen für den RV Aller-Weser auf L-Niveau Platz acht belegte. Nano Healy und Comanche erreichten im Bundeschampionat der fünfjährigen Springpferde, das als M*-Springen mit zwei Umläufen ausgetragen wurde, Rang elf. Im ersten Durchgang belegten Healy und Comanche Platz vier. Im M**-Springen der Sechsjährigen belegte der Morsumer auf Kings Guard Platz neun. Im Großen Preis von Warendorf, einem S**-Springen mit Stechen, sicherte sich Nano Healy auf Oak Grove’s Clown ebenfalls noch Platz elf.