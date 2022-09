Thomas Gebbert zeigt Moral beim Oytener 9:3-Sieg

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Zog sein Spiel durch: Thomas Gebbert überzeugte beim Oytener 9:3 gegen Buxtehude. Archiv © Hägermann

Als Pflichtsieg bezeichnete Teamsprecher Nico Schwarz das 9:3 des TT-Bezirksoberligisten TV Oyten gegen die TTG Buxtehude. Pflichtsieg, weil der Aufsteiger ohnehin bereits die rein nominell schwächste Mannschaft der Liga stellt und dann auch noch mit Friebel und Grizhar auf zwei Stammspieler verzichten musste.

Oyten – Erstmals in dieser Saison gingen die Oytener mit einer Führung aus den Doppeln heraus. Lediglich Helming/Helming mussten sich dabei glatt mit 0:3 dem Spitzendoppel der Gäste Klarmann/Dankers beugen. Franz König und Oliver Helming erhöhten dann mit souveränen Drei-Satz-Siegen gegen Klarmann und Mehrkens, ehe sich Arne Fichtner etwas überraschend gegen Dirk Bartel geschlagen geben musste.

Bastian Helming verliert Youngster-Duell

Eine gute Moral bewies Thomas Gebbert, der trotz 1:2-Satzrückstand seinem offensiven Spiel treu blieb. Der Oytener suchte weiterhin mit der Vorhand die Angriffe und musste nur selten seine neue giftgrüne Noppe in der Abwehr einsetzen. Mit dieser Taktik besiegte er Dankers in fünf Sätzen. Nur noch Youngster Bastian Helming musste sich trotz starken ersten Satzes dem ebenfalls jungen Bent Schröder geschlagen geben. Die restlichen Einzel von Schwarz, Oliver Helming, Franz König und Fichtner gingen allesamt deutlich an die Gastgeber.

Als Nächstes müssen die Oytener am Sonntag zu Landesliga-Absteiger SV Werder Bremen II. „Da wird es deutlich schwerer, Etwas zählbares einzufahren, aber lassen wir uns überraschen“, so Schwarz abschließend.