TVO-Trainer Thomas Cordes sieht weiteren Schritt nach vorne

Von: Kai Caspers

Musste verletzungsbedingt passen: Oytens Madita Woltemade. © häg

Gleich zwei Testspiele standen für die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires auf dem Programm. Zwar reichte es für das Team von Thomas Cordes weder gegen den SV Henstedt-Ulzburg (25:35) noch gegen SFN Vechta (28:29) zu einem Sieg, doch der TVO-Trainer attestierte seiner Mannschaft einen weiteren Schritt nach vorne.

Oyten – Die deutliche Pleite gegen Henstedt wollte Cordes indes nicht überbewerten. „Da wir erst 15 Minuten vor dem Anpfiff mit dem Aufwärmen beginnen konnten, war gerade die Anfangsphase etwas hektisch. Dennoch habe ich uns in beiden Halbzeiten mit den Gastgeberinnen jeweils 20 Minuten auf Augenhöhe gesehen“, ist die Niederlage für Cordes am Ende etwas zu hoch ausgefallen. „Außerdem waren wir im Rückraum etwas dünn besetzt, da wir kurzfristig noch auf Madita Woltemade verzichten mussten. Sie hat sich im Training vermutlich die Nase gebrochen“, hofft der TVO-Trainer, dass die Linkshänderin nicht zu lange ausfällt. In der Partie gab Cordes mit Hinblick auf die Partie am Folgetag gegen den Ligarivalen aus Vechta zudem allen Spielerinnen ihre Einsatzzeiten, um die Belastung zu steuern. „Im Angriff gab es sicher noch etwas Luft nach oben, doch mit der Deckung war ich schon ganz zufrieden.“

Madita Woltemade verletzt sich im Training

Das Spiel in Vechta war laut Cordes hart umkämpft. „Insgesamt war es technisch nicht so sauber. Und dieses Mal war es bei uns im Angriff etwas holprig. Die wichtigste Erkenntnis ist jedoch, dass Vechta definitiv unsere Kragenweite ist“, wäre für den TVO-Coach nach einer Vier-Tore-Führung in der zweiten Hälfte auch ein Sieg möglich gewesen. „Aber in der entscheidenden Phase hat es uns dann auch etwas an der nötigen Frische gefehlt. Zumal wir morgens schon eine Leistungsdiagnostik gehabt haben“, begründete Cordes das 28:29. „Aber letztlich war die Stimmung sehr gut. Es kann also losgehen.“ kc