Otterstedts Valentin Thoden nervenstark

Von: Kai Caspers

Präsentierte sich beim Erfolg in Ritterhude extrem nervenstark: Otterstedts Valentin Thoden drehte im fünften Satz einen 5:9-Rückstand und gewann noch mit 11:9. © häg

Perfekter Saisonstart für die Herren des Tischtennis-Bezirksligisten TSV Otterstedt. Das Team um Kapitän Sönke Thomfohrde gewann zunächst mit 9:3 beim TV Lilienthal und ließ auch bei der Reserve der TuSG Ritterhude (9:2) nichts anbrennen.

Otterstedt – Zumindest die Partie in Ritterhude war jedoch beileibe nicht so deutlich, wie es das Ergebnis auf den ersten Blick vermuten lässt. „Wir haben alle vier Fünfsatzspiele gewonnen. Liegen die nicht bei uns, kann das auch in die andere Richtung gehen“, musste Thomfohrde eingestehen. Bereits im Eingangsdoppel musste er sich an der Seite von Spitzenspieler Matthias Wajan mächtig strecken, ehe die beiden Otterstedter beim 11:9 das bessere Ende auf ihrer Seite hatten. Ein Extralob seines Kapitäns verdiente sich zudem Valentin Thoden. Gegen Ritterhudes Bernd Eilers brachte er das Kunststück fertig und drehte im fünften Satz einen 5:9-Rückstand und gewann noch mit 11:9. Da auch Wajan und Thorsten Schrodt im entscheidenden Durchgang das bessere Ende auf ihrer Seite hatten, blieb es für die Gäste bei den beiden einzigen Niederlagen von Christian Schlüter (1:3) und Michael Köster (1:3) zum 9:2-Endstand.

In Lilienthal legten die Otterstedter zwar eine 4:1-Führung vor, doch nach Niederlagen von Schlüter und Ersatzspieler Joachim Rosenbrock war beim 5:3 noch alles offen. Allerdings war das nur ein kurzes Strohfeuer der Gastgeber. Denn in den nächsten vier Einzeln blieben Michael Köster, Wajan, Schrodt und Thomfohrde ohne Satzverlust – 9:3. „Die Spiele mussten auch gewonnen werden. Denn da kommen noch andere Gegner“, so Thomfohrde. kc