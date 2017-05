1:3 – nur Thiesfeld trifft für Holtebüttel

Holtebüttel - Ohne zahlreiche Stammspielerinnen unterlag der SV Holtebüttel in der Fußball-Bezirksliga West der Frauen beim Tabellenachten SG Nartum/Horstedt mit 1:3 (1:1). Die Mannschaft von Trainer Marco Hamacher hat dennoch schon drei Spiele vor Saisonende den fünften Tabellenplatz sicher.

„Uns hat heute durch die zahlreichen Ausfälle etwas an Substanz gefehlt“, stellte Hamacher fest. Dabei schlug sich seine bunt zusammengewürfelte Mannschaft vor allen Dingen in den ersten 45 Minuten achtbar. Nach 44 Minuten ging Holtebüttel sogar nach einem Eckball durch Miriam Thiesfeld mit 1:0 in Führung. Pech, dass praktisch im Gegenzug und mit dem Halbzeitpfiff die Gastgeberinnen durch Vanessa Dahm zum 1:1 kamen. Nach der Halbzeitpause wurde der SVH sofort kalt erwischt, denn nach zwei groben Schnitzern in der Abwehr gingen die Gastgeberinnen durch zwei Treffer von Sarah Leide mit 3:1 (47./52.) in Führung. Danach versuchte Holtebüttel möglichst schnell den Anschlusstreffer zu erzielen, aber Stina Allermann und Janina Lindhorst vergaben sehr gute Möglichkeiten. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim verdienten 3:1-Sieg der SG Nartum/Horstedt.

SV Holtebüttel: Cordes – Wagner, Nele Schmidt (61. Aldin), Zaugg, Lindhorst, Stina Allermann, Svenja Müller, Niemzok (38. Bahlmann), Bogner, Thiesfeld. J jho