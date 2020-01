Thedinghausens Herren 40 gelingt Durchmarsch

Thedinghausen – „Wir wollen irgendwie die Klasse halten. Ein Unentschieden und ein Sieg könnten dafür hoffentlich reichen.“ Das waren die Worte von Mannschaftsführer Carsten Schade vor der Winter-Punktspielsaison in der Tennis-Verbandsliga. Doch es sollte alles ganz anders kommen: Die Herren 40 der TG Thedinghausen feierten mit 9:1 Punkten Titel und Aufstieg in die Landesliga.

Bereits im ersten Spiel gegen den Delmenhorster TC gab es einen Erfolg und somit den ersten großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Auch aufgrund der Nervenstärke von Hagen Röpke und Dirk Struck, die ihre Einzel jeweils im Match-Tiebreak gewannen. Nach einer Niederlage von Stefan Grimm und einer verletzungsbedingten Aufgabe von Schade stand es nach den Einzeln 2:2. In den Doppeln wurde dann der 4:2-Erfolg durch Siege von Grimm/ Röpke und Struck/Marco Dörgeloh eingefahren.

Im zweiten Match beim stärksten Konkurrenten SV Nienhagen gewannen Röpke und Struck erneut ihre Einzel. Top-Spieler Grimm sowie Dennis Hennings mussten sich starken Gegnern geschlagen geben. Mit einem 2:2 ging es in die Doppel. Auch hier gewannen Grimm/Röpke – diesmal knapp 6:4, 7:6. Das war vielleicht sogar das Schlüssel-Ergebnis überhaupt für die Saison. Struck/Hennings mussten sich geschlagen geben und somit hieß es am Ende 3:3.

Nachdem nun schon ein Sieg und ein Remis errungen wurden, ging es zum VfL Maschen. Grimm holte mit glattem Zwei-Satz-Sieg den wichtigen ersten Punkt. Der Rest war reine Nervensache. Röpke und Hennings gewannen ihre Einzel denkbar knapp in Match-Tiebreaks. Ebenfalls in den Match-Tiebreak musste Struck, er unterlag knapp 9:11. Mit einer 3:1-Führung ging es in die Doppel. Durch eine Niederlage von Grimm/ Röpke im Match-Tiebreak wurde es noch mal knapp. Doch Struck und Hennings kämpften sich nach einem 2:6-Satzverlust noch zurück und gewannen die Partie mit 6:3, 10:5. Der zweite 4:2-Sieg im dritten Spiel war perfekt.

Auf eigener Anlage gab es gegen den TV GG Ramlingen-Ehlershausen ein 5:1. Doch es war alles andere als deutlich: Grimm setzte sich an Nummer Eins knapp wie möglich 7:6, 7:6 durch. Röpke gewann etwas deutlicher 6:3, 7:5. Struck hatte im Match-Tiebreak das Nachsehen (3:6, 6:4, 8:10). Aber auch Hennings brachte sein Einzel 6:4, 7:5 durch. Grimm/Röpke und Struck/Hennings gewannen ihre Doppel jeweils mit 10:6 im Match-Tiebreak. Jetzt war klar, dass am letzten Spieltag ein Sieg gegen den TC Nordheide zum Aufstieg in die Landesliga reichen würde.

Das Training in der Pause bis dahin zahlte sich gegen das Schlusslicht aus. Ganz im Stile eines Aufsteigers trat Thedinghausen kurz nach Neujahr an und machte relativ schnell deutlich, wohin der Weg führen sollte. Grimm, Röpke, Struck und Hennings gaben in den Einzeln zusammen lediglich 18 Spiele ab. Somit war dem Team der Aufstieg bereits nicht mehr zu nehmen. Doch auch die Doppel Struck/Schade und Hennings/Dörgeloh siegten sehr souverän. Nach diesem 6:0 zum Abschluss kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Erstmalig in der Vereinsgeschichte schaffte eine Mannschaft der TG Thedinghausen den Aufstieg in die Landesliga.

Die Damen 30 beendeten die Wintersaison als Zweiter der Bezirksklasse, die Damen 40 wurden Vierter der Bezirksklasse.