Thedinghausens Herren 40 am Ziel: Aufstieg in die Tennis-Landesliga

Am Ziel: Thedinghausens Herren 40 Hagen Röpke, Carsten Schade, Dennis Hennings, Ulrich Kühling, Dirk Struck und Stefan Grimm (von links) schlagen kommende Saison in der Landesliga auf. © Verein

Auch wenn die Saison mit einer Niederlage geendet ist, hatten die Herren 40 der TG Thedinghausen Grund zur Freude. Denn das Team sicherte sich die Meisterschaft in der Tennis-Verbandsliga.

Thedinghausen – Nichts wurde es mit einem Sieg zum Abschluss in der Tennis-Verbandsliga: Beim Schlusslicht SV Vorwärts Buschhausen setzte es für die Herren 40 der TG Thedinghausen eine überraschende 2:4-Niederlage. Allerdings hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. Schließlich stand das Team um Spitzenspieler Stefan Grimm bereits im Vorfeld als Meister fest und schlägt damit in der kommenden Saison in der Landesliga auf.

„Natürlich hätten wir uns gerne mit einem Sieg aus der Liga verabschiedet. Aber vermutlich hat uns dann doch das letzte bisschen Spannung etwas gefehlt“, hatte der verhinderte Hagen Röpke eine Erklärung parat. Allerdings wollte er damit die Leistung der Gastgeber nicht schmälern. Im Gegenteil. „Buschhausen hat verdient gewonnen. Und dieses Spiel hat einmal mehr gezeigt, wie ausgeglichen die Liga gewesen ist. In der kompletten Saison hat es nahezu kein klares Ergebnis gegeben. Daher sind wir froh, dass wir am Ende das bessere Ende auf unserer Seite hatten“, waren für Thedinghausens Kapitän letztlich zwei Dinge für den Titelgewinn entscheidend. „Unser Kader ist sehr ausgeglichen, sodass wir Ausfälle gleichwertig ersetzen konnten. Zudem verfügen wir über sehr gute Doppel, da wir auch dort sehr gut variieren konnten. Das hat gerade in den knappen Spielen oftmals den Unterschied ausgemacht.“

Dass in der kommenden Saison in der Landesliga ein komplett anderer Wind weht – dessen sind sich Röpke & Co bewusst. „Aber wir bekommen die ersten Eindrücke ja schon in der Hallensaison, da wir dort auf die entsprechenden Gegner treffen. Wir sind auf alle Fälle heiß und freuen uns auf die Landesliga.“ kc