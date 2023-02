Korbball: TSV Thedinghausen verliert den Aufstiegsplatz

Von: Neele Knief

Nur sie traf im zweiten Match: Thedinghausens Insa Bargmann (am Ball). Archiv © Westermann

„Ein gebrauchter Tag.“ So kommentierte Trainerin Elke Dahme vom TSV Thedinghausen den Verlust des Aufstiegsplatzes in der Korbball-Niedersachsenliga. Am achten Spieltag unterlag ihr Team dem direkten Konkurrenten um den Bundesliga-Aufstieg, TSV Heiligenrode, mit 6:11. Auch gegen den TuS Sudweyhe kam das Team nicht über ein 3:3 hinaus.

Thedinghausen - Heiligenrode 6:11 (5:8): Im Kampf um einen der beiden Aufstiegsplätze in die Bundesliga Nord trafen die Zweitplatzierten aus Thedinghausen auf den Tabellendritten, der noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen hatte. Mit gutem Rückraumspiel erspielte sich Heiligenrode eine Führung, die der TSV zwar immer wieder verkürzte, doch der Gegner hatte immer wieder eine Antwort parat. „Eigentlich sind wir nie richtig in unser Spiel gekommen. Wir hatten uns vorgenommen, auf Konter und Tempo zu setzen. Doch auch das hat Heiligenrode immer wieder unterbunden“, gab Dahme zu. Nach dem Seitenwechsel traf Thedinghausen dann nur noch einmal und musste sich so verdient mit 6:11 geschlagen geben: „Dem Druck konnten wir wohl nicht standhalten.“

Nur Insa Bargmann trifft beim 3:3

Thedinghausen - Sudweyhe 3:3 (1:1): „Ich hatte gehofft, dass wir das erste Match abhaken können und befreiter aufspielen würden“, so Dahme. Das gelang Thedinghausen jedoch nur teilweise, denn wieder mangelte es an der Chancenverwertung. Einzig Insa Bargmann hielt mit drei Treffern ihre Mannschaft im Spiel. Gleichzeitig war die Abwehr des TSV so stark, dass auch Sudweyhe nicht über drei Körbe hinaus kam. „Mit so wenigen Körben gewinnt man aber kein Spiel in der Niedersachsenliga. Dieses Unentschieden fühlt sich an wie eine Niederlage, ein enttäuschender Spieltag“, gab Elke Dahme zu. Damit rutscht Thedinghausen auf den dritten Tabellenplatz, hat aber am letzten Spieltag noch die Chance, Heiligenrode wieder von Rang zwei zu stoßen. Beide müssen dann noch gegen den Tabellenführer aus Heiligenfelde ran. „Spannender könnte es nicht sein, eventuell entscheidet sich alles im letzten Spiel“, erklärte Dahme.

Thedinghausen: Insa Bargmann (6 Körbe), Vanessa Rippe (1), Valerie Rippe (1), Dorothea Schley (1), Corinna Ehlers, Mirjana Hahl, Janne Scheeper, Katharina Boldt, Neele Knief.