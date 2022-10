TSV Thedinghausen übernimmt die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Auch wenn Uesens Sebastian-Maik Wöltjen Lohbergs Torwart Torben Nodorp schon umspielt hat, blieb er gegen den Aufsteiger beim 2:3 ohne Treffer. © Hägermann

Während es sich die Spieler des TSV Etelsen II am Sonntag bei einem Besuch auf dem Freimarkt gut gehen ließen, übernahm der TSV Thedinghausen durch einen 6:0-Kantersieg beim SVV Hülsen II die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga. Auch der FSV Langwedel-Völkersen zog durch ein 4:2 beim TSV Achim an der spielfreien Landesliga-Reserve vorbei.

Verden – SVV Hülsen II - TSV Thedinghausen 0:6 (0:4). Die Gäste feierten einen auch in der Höhe völlig verdienten Sieg. Denn die Truppe von Trainer Lutz Schröder war den Gastgebern in allen Belangen überlegen und dominierte nach Belieben. Jan Dirk Oelfke (24.), Luca Bormann (27.) und Hendrik Dahm (35.) stellten extrem schnell auf 3:0. Noch vor der Pause war Oelfke erneut zur Stelle – 4:0 (44.). Das punktlose Schlusslicht war indes komplett überfordert und wusste nicht, was zu tun ist. Stattdessen stellten Oelfke (59.) und Bormann (69.) sogar noch auf 6:0 und machten damit zusätzlichen Druck auf die spielfreien Etelser.

Jan Dirk Oelfke mit einem Dreierpack beim 6:0-Kantersieg in Hülsen

TSV Dörverden - TSV Bassen II 1:3 (0:0). Als komplett verdient bezeichnete Dörverdens Trainer Nils Pohlner die Niederlage gegen Bassen. Schon in der torlosen ersten Hälfte waren die Gäste das klar bessere Team. Doch vor allen Dingen Mario Sonntag hatte nicht das richtige Zielwasser gefunden. Dafür war es dann Maximilian Behrens, der per Kopf die hochverdiente Gästeführung herstellen konnte – 0:1 (55.). In der Folge verpassten die Bassener zunächst gleich mehrfach die Vorentscheidung. In der 75. Minute gelang Pascal Deke nach einer Ecke der unverdiente Ausgleich. Der Schock saß allerdings nicht so tief und die Gäste triumphierten dank Daniel Wiechert (83.) und Behrens (88.) hoch verdient mit 3:1.

TSV Achim - FSV Langwedel-Völkersen 2:4 (1:1). Immer größere Probleme bekommt der personell arg gebeutelte Bezirksliga-Absteiger TSV Achim. FSV-Stürmer Bastian Heimbruch erzielte die 1:0-Führung nach Zuspiel von Timo Engberts (13.), die Achims Patrick Ehrhardt mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:1 (31.) ausglich. Aber die Gäste profitierten immer wieder von extrem eklatanten Fehlern im Aufbauspiel der Achimer Hintermannschaft. Das nutzte Justin Knop gleich doppelt (48./55.) zum 1:3. Zwar kamen die Achimer nach einem Ballverlust von Louis Gerke durch Fabian Schmidt noch zum 2:3-Anschlusstreffer (61.), doch nach einer traumhaften Vorbereitung von Timo Engberts per Hacke sorgte Thorben Wendt mit dem 4:2 (71.) für die Entscheidung in dieser Partie.

SV Baden dreht einen 0:1-Rückstand gegen Oytens Reserve

TSV Uesen - TSV Lohberg 2:3 (1:1). Ganz wichtiger Auswärtssieg für die Lohberger. Zwar gingen die Gäste durch einen Treffer von Rene Magalowski (15.) früh in Führung, doch Sascha Kohler (42.) und Jannik Janssen (46.) sorgten für die Wende und trafen zum 2:1 für Uesen. Die immer wieder giftig geführten Zweikämpfe brachten letztlich den Erfolg für die Lohberger. Gleich zweimal war es Routinier Alexander Stockmann (52./82.) der beim 3:2 für den nicht unverdienten Erfolg des Aufsteigers sorgte.

SV Baden - TV Oyten II 3:1 (0:1). Einen extrem wichtigen Erfolg feierten die Badener gegen Oyten. Dabei hatte es alles andere als gut begonnen, denn nach einer Ecke brachte Maurice Grassee die Gäste bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Aber die Gastgeber waren einfach besser und glichen in der zweiten Hälfte zunächst durch Rocat Undav aus – 1:1 (52.). Auch durch eine Gelb-Rote Karte gegen Spielertrainer Tim Schwentke wegen Meckerns ließen sich die Badener nicht aus der Ruhe bringen. Firat Burc (79.) und Goalgetter Erdal Yüksel (89.) trafen zum verdienten 3:1-Endstand. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können, doch Cuma Avanas scheiterte mit seinem sehr schwach geschossenen Foulelfmeter am Oytener Keeper Philipp Tüns. bdr