0:3 – TSV Thedinghausen ist (noch) nicht reif genug

Bierden - Von Kai Caspers. Die Krönung der Saison – sie wurde Fußball-Kreisligist TSV Thedinghausen versagt. Dabei wurde ausgerechnet das verflixte 13. Spiel dem Team von Trainer Sven Gudegast zum Verhängnis. Nach zuvor zwölf Siegen in Folge setzte es im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga auf der gut besuchten Sportanlage des TSV Bierden eine 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den TuS Bothel.

Schon zehn Minuten vor dem Ende genügte ein Blick auf die Thedinghauser Bank, um die bedrückte Stimmung einzufangen. Auch Trainer Sven Gudegast stand die Enttäuschung deutlich ins Gesicht geschrieben. „Natürlich hätten wir uns ein anderes Ende gewünscht. Aber ich denke, dass der Druck heute dann doch etwas zu groß war. Doch ich bin davon überzeugt, dass die Enttäuschung nicht lange anhalten wird. Denn wir haben uns nichts vorzuwerfen. Auch wenn wir heute an unsere Grenzen gestoßen sind, war es eine super Saison“, erklärte Gudegast.

Noch zu Beginn hatte sich der Kreisligist aus Thedinghausen ein leichtes optisches Übergewicht erspielt. Allerdings war auch da schon zu sehen, dass Bothel über ein gutes Umschaltspiel verfügt. „Genau davor hatte ich im Vorfeld gewarnt“, verdeutlichte Gudegast. Denn immer wieder taten sich auf Seiten der Eyter-Elf nach Ballverlusten große Lücken auf. Das galt auch für die 18. Minute, als Gianfranco Cusimano 25 Meter vor dem Thedinghauser Tor an den Ball kam und nicht wirklich angegangen wurde. Bothels Spielmacher wusste das zu nutzen und ließ Thedinghausens Torhüter Ulf Johannes Kersjes keine Abwehrmöglichkeit – 0:1. Den möglichen Ausgleich hatte Jan-Dirk Ölfke auf dem Fuß, doch sein Schuss (23.) klatschte nur an den Pfosten. Glück dann auf der anderen Seite, als Cusimano nach einem katastrophalen Ballverlust von Raffael Möller an den Ball kam und sich alleine auf den Weg in Richtung Kersjes machte. Doch dieses Mal zeigte sich der Botheler jedoch zu verspielt und vergab die große Möglichkeit zum zweiten Treffer. Dieser ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke (31.) war Cedric Ahrens mit dem Kopf zur Stelle – 0:2. Bezeichnend: Der Botheler hatte deutliche körperliche Defizite gegen Thedinghausens Innenverteidiger. Gudegast: „Solche Gegentreffer haben wir in der regulären Saison nicht bekommen. Da war unser Duo eine Bank. Aber das ist dann auch dem Druck geschuldet.“

In der zweiten Halbzeit hätte die Partie dann durchaus noch mal eine andere Richtung nehmen können. Denn nach Foul (50.) am eingewechselten Dennis Buttkus zeigte der gute Schiedsrichter Nikolas Wilckens (Hollenstedt) folgerichtig auf den Punkt. Nun lag es an Merlin Sassenburg, sein Team wieder zurück ins Spiel zu bringen. Doch dem 21-Jährigen versagten die Nerven und er knallte den Elfmeter deutlich über das Tor. „Geht der rein, können wir das Ding eventuell noch mal drehen“, war das für Gudegast eine mögliche Schlüsselszene. Im weiteren Verlauf stemmte sich Thedinghausen zwar gegen das drohende Aus im Aufstiegsrennen, doch letztlich fehlte es auch an den spielerischen Mitteln, um ernsthaft für Gefahr vor dem Botheler Tor zu sorgen. Und nachdem Niklas Gudegast (68.) das Leder freistehend aus kurzer Distanz neben das Tor setzte, ließ die Strafe nicht lange auf sich warten. In der 72. Minute beseitigte Frenk Günter mit dem 3:0 endgültig alle Zweifel am Botheler Klassenerhalt. „Die Niederlage ist verdient. Wir waren einfach nicht clever genug. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was uns in der kommenden Saison erwartet. Und da greifen wir wieder oben an. Schließlich war der Aufstieg ohnehin erst für das nächste Jahr geplant“, schickte Gudegast schon mal eine Kampfansage an die Konkurrenz raus.