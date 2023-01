TSV Thedinghausen: Herren 40 glänzen zum Abschluss – 4:2

Von: Kai Caspers

Stefan Grimm © Privat

Perfekter Saisonabschluss für die Herren 40 des Tennis-Landesligisten TSV Thedinghausen. In eigener Halle behauptete sich das Team um Kapitän Hagen Röpke mit 4:2 über die TSG Hatten-Sandkrug.

Thedinghausen - Vor der Saison noch als Abstiegskandidat gehandelt, rangieren die Thedinghauser aktuell auf dem zweiten Platz. „Die Vizemeisterschaft ist allerdings noch nicht sicher, da Aurich noch einmal spielt. Und wir gehen davon aus, dass sich die Truppe mit einem Sieg über Hatten noch an uns vorbeischieben wird“, rechnet Röpke in der Abschlusstabelle eher mit dem dritten Rang. „Aber damit wären wir sehr zufrieden. Die Saison hat extrem viel Spaß gemacht und wir freuen uns jetzt schon auf den Sommer. Zumal wir da die eine oder andere Mannschaft wiedersehen.“

Hagen Röpke rechnet mit Platz drei

Gegen Hatten stellten die Gastgeber die Weichen bereits in den Einzeln auf Sieg. Lediglich Spitzenspieler Stefan Grimm musste sich gegen den stark aufspielenden Seidl in zwei Sätzen geschlagen geben. Während Dennis Hennings und Dirk Struck ihre Partien ebenfalls in zwei Sätzen gewannen, musste sich Röpke im Duell gegen Döring mächtig strecken. „Nachdem ich den ersten Satz verloren hatte, habe ich mein Spiel umgestellt und den Druck rausgenommen. Das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben“, erklärte Röpke nach dem 3:6, 6:4, 10:4. Für den 4:2-Gesamtsieg zeichnete das Doppel Dirk Struck/Ulrich Kühling durch ein 6:2, 7:6 verantwortlich. Grimm/Röpke unterlagen hingegen denkbar knapp mit 6:10 im Matchtiebreak. Röpke: „Hätten wir gewonnen, wäre sogar der Titel noch drin gewesen.“