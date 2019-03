Thedinghausen: C-Jugend verpasst Bronze knapp

Thedinghausen – Für die jungen Korbballerinnen des TSV Thedinghausen ging es nach Brake zur Landesmeisterschaft. Die C-Jugend, als Zweiter der Bezirksoberliga qualifiziert, erreichte den vierten Platz. Die Mannschaft von Elke Dahme traf in ihrer Gruppe zunächst auf zwei unbekannte Teams. Gegen den Großenmeerer TV ist der Turnierstart geglückt. „Die Mädels waren total nervös“, gab Dahme zu. Trotzdem ging der TSV durch Emilie Fach und Marit Günther in Führung. Bis zur Halbzeit wurde es zwar noch einmal eng (8:7), nach dem Wechsel stellte Thedinghausen die Fehler in der Abwehr jedoch ab und gab die Führung nicht mehr aus Hand. Mit (14:11 feierten die Mädchen den ersten Sieg.

In Partie zwei wollte der TSV den Gruppensieg perfekt machen. Doch es sollte ein enges Spiel werden – die Führung wechselte immer wieder und technische Fehler häuften sich. Mit 5:5 ging es In die Pause. Aufgrund zahlreicher ungenutzter Chancen fiel in der zweiten Hälfte nur noch der 6:5-Siegtreffer. Damit erreichte das Team direkt das Halbfinale. Im FTSV Jahn Brinkum, Meister der Bezirksoberliga, wartete eine spielstarke Mannschaft. In der Saison hatte Brinkum beide Duelle klar gewonnen. Der TSV veränderte seine Deckung, musste aber einen 0:2-Rückstand verkraften. Durch einen Freiwurf verkürzte Marit Günther. Brinkum versenkte jedoch selbst zwei Freiwürfe. Nach der Pause traf Thedinghausen nur noch zweimal und verlor 4:10. „Zu erwähnen ist aber die kämpferische Leistung. Dementsprechend groß war die Enttäuschung“, so Elke Dahme.

Nun sollte es Bronze werden. Erneut wartete Großenmeer. Thedinghausen rettete die knappe Führung (7:6) in die Pause, verschlief dann aber den Wiederbeginn. Erst in der 23. Minute erzielte Marie Recks das 8:9. Danach war der Bann gebrochen, das Dahme-Team ging wieder in Führung. Kurz vor Schluss fiel noch das 11:11 – Verlängerung. Beim erneuten Seitenwechsel hieß es 12:12. Danach kam wieder die Zeit des GTV, der am Ende 15:13 siegte. „Die Enttäuschung war riesig, aber die Mädels haben eine super Abwehrleistung gezeigt. Ihre Treffsicherheit konnten sie aufgrund der Nervosität und des Drucks nicht wie gewohnt zeigen. Zwei Mädchen aus der AK 12/13 haben sich aber super ins Team integriert“, resümierte Dahme.

TSV Thedinghausen: Jasmin Ipekoglu, Selma Fach, Jule Voß (1 Korb), Lisa Abram (1), Marit Günther (22), Marie Reks (8), Emilie Fach (2), Sina Cordes (3). nk