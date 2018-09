Korbball-Bundesligist Thedinghausen: Agnetha Rippe und das Trainerteam sind weg

Anke Knief übernimmt

+ © Westermann Eine von vier Verbliebenen: Corinna Ehlers (r.) startet am Sonntag mit dem TSV Thedinghausen in die Korbball-Bundesliga. Nach dem Verlust von Agnetha Rippe und des Trainerteams geht es für Nachfolgerin Anke Knief nur um den Klassenerhalt. © Westermann

Thedinghausen - Von Neele Knief. Als Titelverteidiger und damit Meister der Bundesliga Nord starten die Korbballerinnen des TSV Thedinghausen am Sonntag in die neue Bundesligasaison. Die neue Spielzeit steht bisher jedoch unter keinem guten Stern. Nach einigen personellen Veränderungen muss sich das Team in Moordeich direkt gegen den starken Aufsteiger aus Stöcken und die DM-Drittplatzierten aus Sudweyhe beweisen.