Maren Thalmann „ballert“ als Dritte ins Ziel

Sehr erfolgreich beim 7. Einzelzeitfahrrennen des VfL Westercelle: Maren Thalmann. © privat

Beim 7. Einzelzeitfahrrennen der offenen Vereinsmeisterschaften des VfL Westercelle konnte die Morsumer Triathletin Maren Thalmann vom LAV Verden ihr Debüt auf der Panzerstraße des Truppenübungsplatzes in Bergen bei Celle mit einem dritten Gesamtrang bei den Frauen feiern.

Morsum – Um 14:06 Uhr Uhr fiel für Thalmann der Startschuss als Sechste von knapp 60 Teilnehmern. Im Minutentakt ging es ab 14 Uhr von der Startrampe auf die knapp 27 Kilometer lange Panzerstraßenstrecke. Thalmann trat sofort ordentlich in die Pedale, nahm den Schwung mit in die erste Steigung, die schon nach gut zwei Kilometern kam. „Der Schwung reichte leider für den langen Anstieg nicht aus“, lachte die Morsumerin im Nachhinein. „Bis ich den Anstieg überquert hatte, waren nur noch 20 km/h auf meinem Tacho zu lesen und ich war erstmal völlig aus der Puste“, so die Athletin vom LAV. Anschließend wurde es viel besser und Maren Thalmann kam in einen guten Rhythmus. Sie konnte nach dem Wendepunkt sogar noch einige vor ihr gestartete Athletinnen überholen und kam letztendlich in einer Zeit von 46:11 Minuten nach exakt 26,71 Kilometern als dritte Frau ins Ziel gerauscht.

„Ich möchte mich recht herzlich bei meiner Tri-Camp Kollegin aus Fuerteventura Marion Suchy und Organisator Thorsten Lübke vom VfL Westercelle bedanken, dass ich einen der sehr begehrten Startplätze erhalten habe. Diese sind immer sehr schnell ausgebucht, was den Beliebtheitsgrad dieser Veranstaltung bestätigt. Dieses Event lockte Radsportler aus nahezu der halben Republik und sogar Radsportler aus Frankreich an den Start. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, auf der Panzerstraße im Militärgelände mal so richtig langballern zu dürfen“, freut sich Thalmann schon auf eine Teilnahme im nächsten Jahr.