Teufelskerl Wöhlke garantiert Verden ersten Dreier

Verden - Von Frank von Staden. Den ersten Dreier in der neuen Landesliga-Saison fuhren am Sonntagnachmittag die Kicker des FC Verden 04 ein. So bezwangen die Mannen von Coach Sascha Lindhorst auf heimischem Geläuf den SV Eintracht Lüneburg mit 4:2 (2:0), können sich aber bei ihrem Keeper Stefan Wöhlke bedanken, dass dieses Ergebnis zustande kam. Denn der Teufelskerl hielt sein Team mit zahlreichen Glanzparaden im Spiel und war so der Garant dieses Erfolges.

„Das habe ich auch der Mannschaft in der Halbzeitpause klargemacht! Denn in den ersten 30 Minuten war Lüneburg einfach besser, griffiger und zielstrebiger. Ohne Stefan wären wir mit einem klaren Rückstand in die Pause gegangen. Warum es 2:0 für uns stand, wussten wir doch selbst nicht. Mit diesem Abschnitt konnten wir einfach nicht zufrieden sein. Wohl aber mit dem zweiten. Bis auf wenige Ausnahmen, in denen wir die Gegentore bekommen haben, haben wir alles richtig gemacht“, konstatierte da nach dem Abpfiff ein sichtlich zufriedener Verdener Übungsleiter, der – hätte er noch welche besessen – sich in Durchgang eins so manches Mal die Haare gerauft hätte. Denn die Gäste kombinierten sich sicher durch ein löchriges Verdener Mittelfeld, das den Lüneburgern viel zu viel Raum für einfaches Kombinationsspiel bot. Vier-, fünfmal tauchten die Eintracht-Angreifer so fast frei vor Wöhlke auf, scheiterten aber allesamt am Schlussmann. Und war der Keeper dann geschlagen, rettete das Aluminium. „Das ist derzeit unser Problem. Wir machen das Spiel, verwerten aber auch die besten Chancen nicht. Und wundern uns dann, wenn wir ausgekontert werden“, haderte später Lüneburgs Coach Christopher Hehl. So verwandelte der FC seinen ersten Hochprozenter gleich zum 1:0 (40.). Nach schnellem Ballgewinn konnte Kato Tavan von Daniel Golisch im 16er nur per Foul gestoppt werden, Maximilian Schulwitz verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Nur 120 Sekunden später klingelte es erneut im Lüneburger Tor. Ein Schulwitz-Zuspiel jagte Patrick Zimmermann in die Maschen.

Und es kam noch besser für die Platzherren, denn nur drei Minute nach Wiederbeginn hieß es durch Zimmermann nach kurz gespielter Ecke 3:0. Erst 25 Minuten vor Schluss berappelte sich der Gast wieder. Und zeigte den Verdenern dieses Mal schmerzhaft auf, dass es in der Deckungsarbeit noch längst nicht stimmt. Erst fiel das 1:3 nach Foul von Philipp Breves an Zemke im eigenen Strafraum und verwandeltem Strafstoß durch Borges (69.), dann das 2:3 (70.) durch den durchbrechenden Mehl. Nun wackelten die Reiterstädter kurz, drohte die Partie noch zu kippen. Jetzt aber übernahm vor allem Mirco Temp Verantwortung im Mittelfeld, organisierte eine ordentliche Grundordnung im Defensivverhalten und leitete auch immer wieder Angriffe ein. Einer davon führte nach Austermann-Pass auf Kato Tavan zum entscheidenden 4:2 (76.). Am Ende hätte der Sieg dann gar noch höher ausfallen müssen.