Ein Test, der beiden hilft

OYTEN/UPHUSEN - Dieses Testspiel hat beiden Teams weitergeholfen: So setzte sich Fußball-Oberligist TB Uphusen am Sonntagnachmittag mit 3:1 (1:0) beim zwei Klassen tieferen TV Oyten durch. Beide Mannschaften zeigten sich dabei sehr experimentierfreudig. Zudem konnte der TBU in dem 23-jährigen gebürtigen Engländer Colin Nduka Okirie eine weitere Zusage notieren.

Der Mittelfeldspieler, der zuletzt in den USA für ein College-Team aktiv war, würde gern sofort die Farben des Turnerbundes tragen, „doch wir müssen uns jetzt erst einmal darum kümmern, wie wir seine Spielberechtigung bekommen“, gab sich Uphusens Coach Benedetto Muzzicato da noch zurückhaltend.

Bei seinem Statement nach der Partie beim TVO dann aber nicht. Denn auch dieses Mal offenbarte der Oberligist wieder erhebliche Defizite vor dem Tor: „Stimmt, unser Sorgenkind ist momentan immer noch die Chancenverwertung. Allerdings haben gerade die Neuzugänge gezeigt, dass sie uns in der Spieleröffnung weiterhelfen können.“ Nach einer herben 0:7-Klatsche am Donnerstag gegen den Bremer SV und einem 11:1 am Samstag gegen den ATSV Habenhausen war die Partie in Oyten das dritte Testspiel für die Blau-Weißen in vier Tagen.

Das erste war es indes für das Team von Axel Sammrey, das sich aber sehr gut zu verkaufen wusste. Auch der Oytener Übungsleiter tauschte dabei auf vielen Positionen durch, ließ unter anderem Stefan Kunkel im zentralen Mittelfeld und Artur Bossert im zentralen Angriff auflaufen. „Oytens Angriff hat uns einige Schwierigkeiten gemacht“, lobte da Muzzicato später. Und auch Sammrey war zufrieden, konstatierte: „Klar hätte Uphusen mehr Tore machen müssen. Aber auch wir waren dicht dran an weiteren Treffern. Für das erste Testspiel hat mir das gut gefallen.“ Die Tore erzielten Achour, Helms und Rochd, für Oyten Döpke. J vst