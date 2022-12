Oytens Herren 50 steigen nach 3:3 gegen den Bremer HC aus der Tennis-Verbandsklasse ab.

Von: Kai Caspers

Mit dem Ex-Bundesligaprofi Marco Bode (2. von links) trafen die Oytener Ralf Möller, Rüdiger Klein, Martin Kehmna, Gunnar Sauer und Sascha Erbacher (von rechts) im Kellerduell der Tennis-Verbandsklasse der Herren 55 auf einen prominenten Gast. © Hägermann

Die Herren 50 des TC Oyten steigen nach einem 3:3 im Kellerduell gegen den Bremer HC aus der Tennis-Verbandsklasse ab. Dabei kam es in der Partie zwischen Gunnar Sauer und Marco Bode zu einem besonderen Spiel. Denn beide waren in der Vergangenheit Teamgefährten beim Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen.

Oyten – Es hat am Ende doch nicht gereicht für die Herren 50 des TC Oyten. Im Kellerduell der Tennis-Verbandsklasse gegen den Bremer HC mussten sich die Gastgeber mit einem 3:3 begnügen. Zu wenig für den Klassenerhalt.

„Für uns ist das kein Beinbruch. Zumal die Klasse in diesem Jahr auch sehr stark besetzt war“, hielt sich die Enttäuschung bei TVO-Teamsprecher Rüdiger Klein verständlicherweise in Grenzen. „Das Spiel war sehr ausgeglichen. Vier Begegnungen wurden erst im Matchtiebreak entschieden. Ein Sieg war somit auf jeden Fall drin. Aber auch dann wären wir nicht gerettet gewesen, da die Bremer noch eine Partie absolvieren müssen.“ In den Einzeln war für die Oytener lediglich Ralf Möller durch ein klares 10:1 im Matchtiebreak erfolgreich. Klein sowie Kapitän und Spitzenspieler Martin Kehmna mussten sich indes jeweils knapp im Matchtiebreak geschlagen geben. Ohne große Chance war indes Gunnar Sauer. Im Duell der Ex-Bundesligaspieler hatte er gegen seinen ehemaligen Teamgefährten beim SV Werder Bremen, Marco Bode, beim 1:6, 3:6 das Nachsehen. Damit war für den TCO in Anbetracht des 1:3-Rückstands der Abstieg bereits vorzeitig besiegelt. Aber die Gastgeber stecken die Köpfe nicht in den Sand und bewiesen in den Doppeln eine große Moral. Kehmna/Klein behaupteten sich nach großen Kampf mit 7:5, 7:6. Über die volle Distanz mussten Sascha Erbacher und Jan Jasper. Dabei hatten die Oytener gegen Bode/Stürken beim 6:7, 7:5, 10:5 das bessere Ende zum 3:3-Endstand auf ihrer Seite. „Im Sommer spielen wir ja weiterhin in der Verbandsklasse. Daher ist alles nicht so schlimm. Und nächstes Jahr in der Wintersaison versuchen wir dann eben wieder aufzusteigen“, blickt Rüdiger Klein schon mal voraus. Personell gibt es dabei keine Veränderungen, „denn die Mannschaft bleibt so zusammen.“ kc