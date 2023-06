6:3 – Ottersbergs Herren 50 sichern Klassenerhalt in der Tennis-Nordliga

Von: Kai Caspers

Ottersbergs André Stelling hatte im Match-Tiebreak endlich mal das bessere Ende auf seiner Seite und feierte mit seinem Team den Klassenerhalt in der Nordliga. © häg

Am Ziel: Durch einen verdienten 6:3-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten Großflottbeker THGC sicherten sich die Herren 50 des Ottersberger TC am letzten Spieltag den anvisierten Klassenerhalt in der Tennis-Nordliga.

Ottersberg – „Das ist für uns richtig gut gelaufen. Dabei war es für den Kopf schon ziemlich anstrengend“, war OTC-Kapitän Andreas Busch die Erleichterung deutlich anzuhören. Neben dem Klassenerhalt freute sich Busch insbesondere über die harmonische Atmosphäre. „In Anbetracht der Bedeutung der Partie für beide Teams ist das sicher nicht immer selbstverständlich. Somit war es für uns in doppelter Hinsicht ein toller Saisonausklang.“

Nordliga-Stenogramm Ottersberger TC - Großflottbeker THGC 6:3. Busch - von Bodecker 6:1, 6:1, Weiß - Széll 6:4, 6:2, Gimsa - Knuffmann 6:1, 6:1, Stelling - Putschbach 6:4, 2:6, 10:7, Weil - Lippert 3:6, 1:6, Meyer - Schäcke 6:1, 1:6, 11:13, Busch/Weiß - von Bodecker/Széll 6:2, 6:3, Gimsa/Stelling - Putschbach/Lippert 7:5, 4:6, 10:6, Weil/Westphal - Knuffmann/Schäcke 4:6, 5:7.

Den Grundstein für den späteren Sieg legten die Gastgeber in den Einzeln. Sowohl Spitzenspieler Busch als auch Michael Weiß und Nils Gimsa an den Positionen zwei und drei ließen in ihren Duellen nichts anbrennen und blieben ohne Satzverlust. „Alle waren sehr konzentriert und sind stabil aufgetreten“, lobte der OTC-Kapitän. Als dann auch noch André Stelling im Match-Tiebreak beim 10:7 gegen Putschbach endlich mal das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte, führten die Ottersberger nach den beiden Niederlagen von Sebastian Weil und dem unglücklichen 11:13 im Match-Tiebreak von Wulf Meyer mit 4:2. „Diese Führung hat uns natürlich noch einmal andere Möglichkeiten für die Zusammensetzung der Doppel eröffnet“, so Busch. Für den vorzeitigen Gesamtsieg und dem damit verbundenen Klassenerhalt sorgte der OTC-Kapitän an der Seite von Michael Weiß beim deutlichen 6:2, 6:3. Während sich Weil/Kevin Westphal knapp mit 4:6, 5:7 geschlagen geben mussten, bewiesen Stelling/Gimsa Nervenstärke. Im fälligen Match-Tiebreak behaupteten sich die Ottersberger mit 10:6 zum verdienten 6:3-Endstand. Busch: „Das war ein tolles Ende. Für uns geht es dann im Winter in der Halle weiter. Auch da spielen wir wieder in der Nordliga.“ kc