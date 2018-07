FC Verden 04 nach 3:0 über TSV Bassen in 2. Bezirkspokalrunde gegen Ottersberg

Verden - Der Favorit ließ in der 1. Runde des Bezirkspokals aber mal gar nichts anbrennen und setzte sich am Ende hochverdient mit 3:0 (1:0) durch. Dabei reichte dem Landesligisten FC Verden 04 eine durchschnittliche Leistung bei brütenden Temperaturen, um sich gegen den klassentieferen TSV Bassen durchzusetzen.

Unzufrieden zeigte sich Bassens Coach Uwe Bischoff nach dem Abpfiff des nicht immer souverän wirkenden Unparteiischen Bastian Grimmelmann aus Achim aber nicht: „Das war eine gute Vorbereitungseinheit unter Wettkampfbedingungen für uns. Verden hat uns richtig gefordert, das war wichtig. Allerdings waren es teilweise unglückliche Entscheidungen des Schiedsrichters, die uns etwas aus der Bahn geworfen haben. Aber der Sieg der Verdener geht natürlich zu 100 Prozent in Ordnung, hätte aber nicht so hoch ausfallen brauchen!“

Verdens Co-Trainer Thomas Tödter, der den urlaubenden Sascha Lindhorst alleinverantwortlich an der Linie vertrat, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der Vorstellung seiner Elf, konstatierte: „Solche Spiele bringen uns zehnmal mehr weiter, als normale Testspiele. Was wir über weite Strecken gezeigt haben, war in Ordnung. Doch 20 Minuten vor dem Ende hätte man auch abpfeifen können. Da haben beide Teams doch arg mit dem Wetter zu kämpfen gehabt, war die Luft so gut wie raus.“

Der erste Abschnitt gehörte klar den Verdenern, die von Beginn an sehr hoch pressten und so die Bassener zu vielen Fehlpässen zwangen. Die Führung resultierte allerdings aus einem Standard. So war Kapitän Mirko Temp aus fünf Metern per Kopf zur Stelle (14.). „Wir hätten schon vor der Pause auf 3:0 stellen müssen, dann hätten wir in Hälfte zwei viel mehr probieren können“, so Temp später.

Das 2:0 dann kurz nach der Pause (53.), als der Assistent an der Linie die Fahne wegen einer Abseitsstellung hob, der Unparteiische aber weiterspielen ließ. Konnte der gute Lukas Schuler gegen Kato Tavan noch klären, so war der Nachschuss von Fredi Bormann unhaltbar. Als dann Luka Bischoff aus nur einem Meter nach vorherigem Vöge-Schuss verzog (63.), machte Maximilian Schulwitz per Strafstoß – Dennis Vöge hatte zuvor Bormann leicht im 16er touchiert – alles klar in einer Partie, die vor allem nach dem 2:0 nur noch dahin plätscherte.

Während die Reiterstädter nun in der 2. Runde zuhause auf den TSV Ottersberg treffen, absolviert der TSV Bassen am kommenden Sonntag ein Testspiel auf heimischem Terrain gegen den Landesligisten Tura Bremen.