TC Verden: Volker Bode kehrt als Vereins-Trainer zurück

Wieder zu Hause: Volker Bode wird ab 1. Oktober Vereinstrainer beim TC Verden – sehr zur Freude von der 1. Vorsitzenden Sandra Meixner. © Verein

Die Begeisterung im Tennisclub Verden ist groß: A-Trainer Volker Bode kehrt in seinen Heimatverein zurück. Obwohl – so ganz weg war er nie. Aufgewachsen in Verden, erste Kontakte mit dem Tennissport, initiiert durch seinen Grundschullehrer in Nindorf, ließ der weiße Sport Volker Bode nicht mehr los.

Verden – „Schon mit zwölf Jahren habe ich erste Trainingsstunden für jüngere Kinder gegeben,“ erinnert sich der 1971 geborene Volker Bode. Der C-Trainer-Schein folgte 1988, vier Jahre später wurde Bode B-Trainer, seit 2006 ist er als A-Trainer tätig. Seinem TC Verden ist er immer zumindest mit einigen Trainerstunden treu geblieben.

Eine Tennisschule seiner Schwester in Leer, der Club zur Vahr in Bremen und die Region Dollart-Ems-Vechta waren weitere Stationen seines beruflichen Lebens. Hier arbeitete er zuletzt als Regionstrainer, wo er mit seinen Schützlingen wie auch schon in den vorangegangen Vereinen beachtliche Erfolge, wie Deutsche Meisterschaftstitel erringen konnte.

Volker Bode: „Gesamtpaket stimmt“

Dass er nun wieder ganz nach Verden als Coach zurückkehrt, ist ein wahrer Glücksfall für den Verein. „Für mich stimmt das Gesamtpaket, beruflich wie privat,“ so Bode. Er möchte seinen Heimatverein zukunftsfähig machen. Dazu gehört vor allem der Wiederaufbau einer starken, motivierten Kinder- und Jugendabteilung. Volker Bode hat viele Ideen, wie ihm das gelingen kann und die Unterstützung des Vorstandes ist ihm sicher.

Am 1. Oktober beginnt Volker Bode offiziell seine volle Trainertätigkeit. Im TC Verden steigt dann ein Aktionstag „Wir sind in Bewegung“. Gesundheitsorientierte Angebote wie Regeneration, Fitness, Ernährung, neue Ballsportarten wie Pickle Ball, Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche und die Finalspiele der Clubmeisterschaften finden an diesem Tag statt. Nähere Informationen für alle Interessierten gibt der TCV noch bekannt.