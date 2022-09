TB Uphusen: Wilder Ritt im wilden Spiel beim 6:5

Von: Frank von Staden

Teilen

Was für ein wilder Ritt in einem wilden Landesliga-Spiel: So feierte der TB Uphusen in einem torreichen Spiel mit satten elf Buden einen hauchzarten 6:5 (3:2)-Erfolg beim VfL Westercelle und verbuchte damit seinen dritten Sieg im achten Saisonspiel.

Uphusen – „Wenn man sechs Tore braucht, um einen Dreier einzufahren, sagt das eigentlich alles. Wir nehmen die drei Punkte mit – aber mit dem Spielverlauf können und dürfen wir nicht zufrieden sein“, motzte später Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan, der die frühe Führung für den TBU durch Kheder (3.) notieren durfte, dann aber das 1:1 (18.) und das 2:1 per Strafstoß (20.) durch den starken Philipp Boie registrieren musste, nachdem Keeper Benjamin Schimmel den Elfer verursacht hatte. Sinar Alkas zeigte sich dann per Strafstoß für das 2:2 (23.) verantwortlich, nachdem er selbst gefoult wurde, noch vor der Pause legte Jonathan Bondombe-Simba nach einem Eckball per Kopf nach.

Zwar gelang Boie sofort nach Wiederanpfiff das 3:3, doch Ouly Magouhi mit dem nächste Elfer nach Foul an Burak Yigit im 16er (51.) und abermals Bondombe-Simba (62.) bescherten dem TBU zumindest ein kleines Torpolster. Und weiter ging der wilde Ritt in diesem verrückten Match. Denn erneut war es Philipp Boie, der nach verursachtem Strafstoß von Zambrano auf 4:5 (77.) stellte. Und nachdem Magouhi auf 4:6 nur 45 Sekunden später erhöhen durfte, war immer noch nicht Schluss. Denn nach dem erneuten Anschluss der Westercelle (86.) gab es eine hektische Schlussphase.