TB Uphusen: Schnell zurück in die Erfolgsspur

Von: Frank von Staden

Ilias Kasapis

Die Heimniederlage gegen den TuS Harsefeld, für Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan war sie unnötig wie ein Kropf. „Nein, die haben wir uns selbst zuzuschreiben. Das Ding hätten wir nicht verlieren brauchen. Deshalb ist es jetzt wichtig, schnell wieder auf Kurs zu kommen“, sagt Tavan vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim TSV Gellersen.

Uphusen – Doch ganz so einfach zurück in die Erfolgsspur zu finden ist das laut des Coaches gar nicht. „Wenn wir uns nur an die Ergebnisse des Gegners orientieren und glauben, auch wir könnten dort ein klares Ergebnis erzielen, dann wird das mächtig in die Hose gehen. Wenn wir dort nicht alles reinhauen, werden wir richtig Probleme bekommen“, so der Übungsleiter, der das 1:4 der Gellerser in Hambergen und das 0:6 zu Hause gegen Verden nicht zählen lassen will.

Personell werden sich einige Dinge bei den Blau-Weißen ändern. Unter anderem wird Ilias Kasapis wieder zur Verfügung stehen, der sich beim knappen 2:1 in Cuxhaven in der Schlussphase der Begegnung eine Gelb-Rote Karte eingehandelt hatte. Dafür wird der kräftige Last-Minute-Neuzugang Ouly Magouhi fehlen, der sich in der Nachspielzeit gegen Harsefeld provozieren und schließlich zu einem Stoß hinreißen ließ und dafür Rot sah. Wer für ihn in die Spitze rückt – abwarten. Tavan: „Wir haben mit Rasho sowie Jonathan gute Alternativen.“