TBU: Neziri geht

Uphusen – Die Winterpause beim Fußball-Oberligisten TB Uphusen ist nur von kurzer Dauer. Denn bereits am Montag, 6. Januar, bittet Coach Achim Hollerieth wieder zum Trainingsauftakt. Und die kommenden Wochen haben es dann auch gleich in sich, denn der Ex-Profi hat vier Einheiten in der Woche angesetzt, um den angestrebten Klassenerhalt doch noch zu erreichen.

Dabei muss sich Hollerieth auf die eine oder andere personelle Veränderung in seinem Kader einstellen. Denn nachdem sich Elmehdi Faouzi, der nie über die Rolle des Ersatzspielers hinausgekommen war, verabschiedet hat, war auch das Gastspiel von Thomas Mutlu von kurzer Dauer. Nachdem der langjährige Leistungsträger von Atlas Delmenhorst aufgrund seiner verspäteten Freigabe lediglich dreimal für die Arenkamp-Kicker im Einsatz gewesen ist, will er künftig wegen beruflicher Verpflichtungen kürzertreten. Auch auf Rilind Neziri muss Hollerieth ab sofort verzichten, da dieser auf eigenen Wunsch zu seinem Ex-Verein BSV Rheden zurückkehrt. „Schade, ihn hätten wir gerne behalten“, bedauert Florian Warmer, sportlicher Leiter des TBU, den Verlust des 24-jährigen Mittelfeldspielers. Etwas anders gestaltet sich da schon die Sachlage bei Ersatztorhüter Marvin Ekuase. „Von ihm haben wir uns getrennt“, erklärte Warmer. Für ihn rückt Julian Paul von den eigenen A-Junioren in den Kader. Und mit Philipp Schippert schafft zudem ein zweiter Uphuser Youngster den Sprung ins Oberliga-Team. „Aber damit sind die Planungen noch nicht abgeschlossen. Denn wir wollen mit einem Kader von 22 Feldspielern und zwei Torhütern in die zweite Saisonhälfte gehen, um für den nötigen Konkurrenzkampf so sorgen.“

Nachdem es für die Uphuser als Titelverteidiger zunächst zum Super-Cup (3. Januar) nach Ottersberg geht, ist das erste Testspiel für den 20. Januar gegen Brinkum terminiert. Weitere Gegner in der Vorbereitung sind der SV Hemelingen (30. Januar) und Lohne (1. Februar). Dazu kommt für den TBU noch ein Blitzturnier in Sulingen. Vor dem ersten Pflichtspiel (9. Februar) bei Tabellenführer VFV Hildesheim steht zudem noch eine echte Bewährungsprobe gegen Regionalligist SSV Jeddeloh an. kc