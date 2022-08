TBU-Neuzugang Hugo Magouhi trifft doppelt und sieht Rot beim 2:3 gegen Harsefeld

Von: Kai Caspers

Nun hat es auch den TB Uphusen erwischt. Am dritten Spieltag kassierte der Fußball-Landesligist nach den beiden Siegen zum Auftakt gegen den ambitionierten TuS Harsefeld die erste Saisonniederlage.

Uphusen – Der Abpfiff war gerade erst verklungen, da war Christian Ahlers-Ceglarek bereits auf dem Weg zu Schiedsrichter Henning Kann (Lüneburg). Der Trainer des Fußball-Landesligisten TB Uphusen hatte nach dem 2:3 (0:2) gegen den TuS Harsefeld jede Menge Redebedarf. Vor allen Dingen ein nicht gegebener Strafstoß (56.) nach einem klaren Handspiel sowie die Rote Karte für Hugo Magouhi trieben „Zeckes“ Puls ordentlich in die Höhe.

„Harsefelds Abwehrspieler hat in der Situation mit beiden Armen ganz kalt die Körperfläche vergrößert. Wie er das nicht sehen konnte, ist mir ein Rätsel“, schüttelte Ahlers-Ceglarek nur mit dem Kopf. Unstrittig war hingegen für ihn die Rote Karte für Magouhi, der sich in der Nachspielzeit (90.+5) zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. „Das geht gar nicht und darf Hugo nicht passieren. Denn er ist ja keine 18 mehr. Warum jedoch nur er vom Platz gestellt wurde, kann ich nicht begreifen. Schließlich wurde Hugo zuvor ebenfalls eindeutig geschubst. Aber das hat der Assistent eben anders bewertet“, schüttelte der TBU-Trainer mit dem Kopf. „Damit wird uns Hugo sicherlich für zwei Wochen fehlen.“

Ein Ausfall, der die Uphuser extrem schmerzen dürfte. Zwar verzeichneten die Gastgeber in der 15. Minute die erste Chance, doch Rasho Hazim Chicho scheiterte nach Pass von Frithjof Rathjen an TuS-Keeper Pavlov. Auch in der 25. Minute entschied Pavlov das Duell zu seinen Gunsten, als er einen Chicho-Schuss aus 25 Metern aus dem Winkel holte. Ansonsten war vom TBU aber nicht viel zu sehen. Die Harsefelder wirkten nicht nur griffiger, sondern spielerisch auch wesentlich reifer. In der 30. Minute traf Florian Nagel mit einem trockenen Schuss ins lange Eck zum 0:1. Kurz vor dem Wechsel der nächste Tiefschlag. Nach einem Diagonalball waren sich Berkat Karaca und Ben Röder nicht einig. Darüber hinaus agierte TBU-Keeper Jonathan Böhlendorf beim Herauslaufen viel zu zögerlich und Pascal Schawaller traf per Kopfball mit einer Bogenlampe zum 0:2.

In der zweiten Hälfte sorgte die Einwechslung von Neuzugang Magouhi für jede Menge frischen Wind. In der 50. Minute hatte der Stürmer bereits den Anschluss auf dem Fuß. Als Dennis Osuch dann aber aus dem Nichts auf 3:0 (69.) erhöhte, schien die Entscheidung gefallen. Pustekuchen. Nach einem Freistoß von Jonathan Bondombe-Simba war Magouhi per Kopf zur Stelle – 1:3 (74.). Und es kam noch besser. Nachdem Magouhi gefoult wurde, verwandelte er den fälligen Strafstoß sicher zum 2:3 (84.). „Da hätte das Spiel auch noch kippen können. Denn wir haben viel investiert und waren nun richtig drin in der Partie“, bilanzierte Ahlers-Ceglarek. „Aber leider hat uns Hugo, der unser Spiel definitiv besser gemacht hat, dann mit seiner Roten Karte einen Bärendienst erwiesen.“