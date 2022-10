TB Uphusen, TSV Etelsen und FC Verden 04 vor unterschiedlichen Aufgaben

Von: Ulf Horst von der Eltz

Ein-Spiel-Sperre abgesessen: Ilias Kasapis steht im wichtigen Uphuser Match wieder im Kader. © Hägermann

Unterschiedliche Aufgaben stehen den Teams aus dem Kreis Verden in der Fußball-Landesliga bevor: Während der TB Uphusen am Sonnabend im Heimspiel gegen den MTV Treubund Lüneburg den nächsten Schritt in Richtung Mittelfeld gehen will, kann der TSV Etelsen am gleichen Tag im Duell mit Spitzenreiter SV BW Bornreihe unbeschwert auftreten. Und der FC Verden 04 ist am Sonntag beim VfL Güldenstern Stade gefordert.

Uphusen - Lüneburg (Sa., 14 Uhr). Sieg gegen Treubund und dann ab zur Hochzeitsfeier von Co-Trainer Emrah Tavan – unter diesem Motto steht das Match für den TB Uphusen. Zwar war die Erleichterung nach dem 2:1 in Hedendorf zu spüren, aber Tavan stellt auch klar: „Die drei Punkte bringen uns nichts, wenn wir jetzt nicht sofort nachlegen. Wenn wir an die gute Leistung anknüpfen und alle erneut Gas geben, bin ich zuversichtlich.“

Mit einem Sieg zu Emrah Tavans Hochzeit

Die punktgleichen Lüneburger schätzt der Co-Trainer als kampfstarke Truppe, die ein Match auf Augenhöhe liefern dürfte. Also gelte es, von Beginn an zu zeigen, dass die Blau-Weißen am heimischen Arenkamp nur scher zu schlagen seien. Die zuletzt gesperrten Justin Gericke sowie Ilias Kasapis sind zurück im TBU-Kader.

Etelsen - Bornreihe (Sa., 15:45 Uhr). Nichts zu verlieren für die Schlossparkkicker gegen den souveränen Primus – stimme zwar, aber so einfach will Coach Nils Goerdel die Sache nicht sehen: „Sicher schwimmen die Bornreiher auf der Euphoriewelle und kicken sehr konstant, aber zu Hause haben wir sie letzte Saison 4:2 geschlagen. Sie fahren also nicht allzu gerne nach Etelsen.“ Auch dass der Primus mittlerweile wesentlich stärker daherkommt, solle die Schlossparkkicker nicht von einem eng umkämpften Spiel abhalten: „Dazu muss unsere Defensive gegen den äußerst flexiblen SV-Angriff natürlich super stehen. Und an guten Tagen können wir gegen jede Truppe der Liga bestehen.“

Bormann, Lange und Koehle im Kader

Personell sieht die Lage schon besser aus, Fredi Bormann, Jan-Luca Lange sowie Nils Koehle haben voll trainiert und bieten daher neue Möglichkeiten in Goerdels Kader. Allerdings fehlt der kranke Piet Niemann, der die bisherigen Einheiten in der Woche verpasste. Schlusswort Goerdel: „Wir wollen gut ins Match kommen, dann frech, frei und mutig aufspielen. Denn mit unserer Offensive können wir immer für Gefahr sorgen, werden aber auch den SV-Angriff nicht 90 Minuten ausschalten.“

Stade - Verden (So., 14 Uhr). Im Grunde ist es wie vor vielen Spielen für den FC Verden 04. „Die Stader werden stabil stehen in der Fünferkette und versuchen, über Konter mit den beweglichen und schnellen Stürmern die Musik zu machen“, so Trainer Frank Neubarth. Da müsse seine Elf gegen angehen und sich durchsetzen.

Jonas Austermann fraglich

Knackpunkt könnte sein, ob sich die Defensive ähnliche Schnitzer erlaubt wie beim 1:3 in Neetze oder fehlerfrei bleibt. „Gegen individuelle Patzer bist du nie gefeit. Ansonsten haben wir gegen Neetze als Team hervorragend verteidigt“, sah Neubarth eine erhebliche Steigerung zum Durcheinander gegen Lüneburg. Darüber hinaus dürfe die Chancenverwertung ruhig wieder etwas besser werden. Jonas Austermann war in der Woche erkältet, der Coach hofft aber, dass es Sonntag geht.