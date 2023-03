Fußball-Landesligist TB Uphusen macht den nächsten Schritt: 3:2-Erfolg im Derby gegen Etelsen

Von: Kai Caspers

Kapitän Burak Yigit (rechts) behauptete sich mit dem TBU gegen den TSV Etelsen um Jarno Blicker. © Hägermann

Grenzenlose Freude beim Fußball-Landesligisten TB Uphusen: In einem packenden Derby behaupteten sich die Gastgeber mit 3:2 über den TSV Etelsen und machten damit einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Uphusen – Nach dem Schlusspfiff ließ sich Christian Ahlers-Ceglarek erst einmal einen kräftigen Schluck Bier schmecken. „Eigentlich hätte ich bei der Dramatik ja einen Schnaps gebraucht“, erklärte der Trainer des Fußball-Landesligisten TB Uphusen nach dem wichtigen 3:2 (2:1)-Erfolg im Derby über den TSV Etelsen. Während die Gastgeber durch den zweiten Sieg in Folge die Abstiegsplätze wieder verlassen haben, müssen die Etelser den Blick wieder etwas nach unten richten.

Uphuser Ausgleichstreffer für Etelsens Trainer Nils Goerdel irregulär

„Wie schon gegen Gellersen haben wir nur schwer ins Spiel gefunden. Aber meine Mannschaft hat einmal mehr Moral bewiesen und sich vom Rückstand nicht beeindrucken lassen“, freute sich Ahlers-Ceglarek. „Am Ende haben die Etelser zwar noch einmal etwas gedrückt, aber ich war ziemlich entspannt. Denn spielerisch konnten sie uns nicht mehr in Verlegenheit bringen, da wir gut verteidigt haben“, lobte Uphusens Trainer seine Defensive. Machtlos waren die Gastgeber jedoch in der 15. Minute, als Bastian Reiners nach einem Freistoß von Nico Meyer das Leder mit dem Rücken zum Tor in den Winkel beförderte – 0:1. Nur 60 Sekunden später hätte Reiners dann für die Vorentscheidung sorgen können. Der Etelser nutzte einen Fehlpass der Gastgeber und hatte TBU-Torhüter Benjamin Schimmel bereits umspielt. Dabei gab es zwar einen Kontakt, doch der Etelser blieb auf den Beinen, vermochte den Ball aus spitzem Winkel aber nicht zu nutzen. In der 20. Minute der zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Ausgleich durch Burak Yigit – 1:1. Ein Treffer, der laut Trainer Nils Goerdel aber niemals hätte zählen dürfen. „Dem Tor ist ein klares Foul vorangegangen. Wie man das nicht sehen kann, ist mir ein Rätsel“, ärgerte sich der Etelser. Zumal seiner Mannschaft damit auch der Stecker gezogen wurde. „In der Folge haben wir uns viel zu sehr auf das Uphuser Spiel eingelassen und damit unsere Linie verloren.“ Kurz vor der Pause dann die Führung der Gastgeber. Hatte Keeper Schimmel seine Farben mit einer Glanzparade gegen Daniel Janssen noch vor dem Rückstand bewahrt, demonstrierte Hugo Magouhi auf der anderen Seite seine Extraklasse. Nach einem langen Ball behauptete er sich gekonnt gleich gegen zwei Etelser und ließ auch Moritz Nientkewitz keine Chance – 2:1 (44.).

Behauptet den Ball gegen Etelsens Torschützen Bastian Reiners: Uphusens Ilias Kasapis (links). © Hägermann

In der zweiten Hälfte legten die Gastgeber durch Burak Yigit zum 3:1 (64.) nach. Dabei machte Etelsens Torhüter Nientkewitz keine gute Figur. „Den muss er halten. Aber das weiß Moritz auch“, so Goerdel. Nur vier Minuten später leistete sich Uphusens Berkat Karaca dann ein unnötiges Foul im eigenen Strafraum an Reiners. Das Geschenk ließ sich Jan-Luca Lange nicht nehmen und verkürzte auf 2:3 (68.). „Da hätte Karaca eigentlich Gelb-Rot sehen müssen. Aber das passte zur Leistung des Schiedsrichters“, so Goerdel. Zu mehr reichte es für die Gäste aber nicht, da die Uphuser nichts mehr anbrennen ließen.