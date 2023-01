TB Uphusen: Ein 2:0 im Test und Ferhat Tavan als Neuzugang

Von: Frank von Staden

Ferhat Tavan © Privat

Einen ordentlichen ersten Test (2:0) im neuen Jahr gegen den klassentieferen FC Verden 04 II legte Fußball-Landesligist TB Uphusen nach der Auftaktwoche „mit fünf Trainingseinheiten und somit auch schweren Beinen“ (O-Ton Trainer Emrah Tavan) hin. „Wir haben uns gut bewegt, keine ernste Torchance der Verdener zugelassen. Gepasst hat aber natürlich noch längst nicht alles“, so Tavan weiter.

Uphusen – Bei den Arenkamp-Kickern stand dabei überraschend Trainer-Bruder Ferhat Tavan (zuvor TSV Ottersberg) in der Start-Elf. Der wechselte erst vor der Saison an die Wümme, vermisste da aber nach eigenen Aussagen etwas den Spaß. „Ich bin damals nur wegen Daniel Throl und Artur Janot dorthin gegangen. Letztlich hat es nicht so gepasst. Außerdem hat mir mein Bruder ständig in den Ohren gelegen. Am Ende habe ich auf mein Bauchgefühl gehört. Denn es hat auch einen gewissen Reiz, es in der Landesliga zu probieren“, klärte da am Sonntag der 23-jährige Defensivspieler aus Langwedel, der in Ottersberg arbeitet, auf.