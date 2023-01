TBU holt drei Routiniers für den Abstiegskampf

Von: Frank von Staden

Der 32-jährige Dennis Janssen will zukünftig noch einmal die Fußballstiefel für den TB Uphusen schnüren. © Töbelmann, Gerd

Fußball-Landesligist TB Uphusen versucht alles, um in der bald beginnenden Rückrunde noch erfolgreich die Kehrtwende im Abstiegskampf einzuleiten. Der einstige Oberligist rangiert derzeit auf dem ersten Platz, der am Ende der Saison Bezirksliga bedeuten würde. „Schon deshalb haben wir reagiert“, teilte jetzt der sportliche Leiter Florian Warmer mit. Und präsentierte am Freitag gleich drei Neuzgänge, die sehr viel Routinie mitbringen.

Uphusen – Wie schon erwartet, kommen Dennis Janssen (32) und der 30-jährige Dragan Mille (geb. Muharemi) vom Brinkumer SV. Beiden ist der Turnerbund nicht unbekannt. Janssen schnürte einst selbst die Stiefel für die Uphuser. Mille indes, der auch schon für den TSV Ottersberg auf Torejagd ging (2013 - 2014), kreuzte mit dem Klub vom Arenkamp zu Oberliga-Zeiten des Öfteren als Spieler des Heeslinger SC die Klinge. „Von beiden Spielern versprechen wir uns eine ganze Menge. Sie bringen die Erfahrung mit, die unserer Mannschaft einfach noch fehlt. Und als wir mitbekamen, was da in Brinkum vorgefallen ist, haben wir natürlich sofort unsere Ohren gespitzt und schließlich auch bei beiden nachgefragt. Ihr Interesse nach ihrem Abmelden bei Brinkum für uns zu wecken, hatte in den vergangenen Wochen erste Priorität“, erklärte Warmer.

Dennis Janssen dürfte den Blau-Weißen als Sechser oder auch Innenverteidiger sofort weiterhelfen. Und auch Mille ist sicherlich eine offensive „Rakete“ für die rechte Außenbahn, die schnell zünden dürfte.

Dragan Mille © Privat

Sich erst wieder ans Landesliga-Niveau gewöhnen muss da wohl Neuzugang Nummer drei, Benjamin Ciosanski. Auch er spielte einst schon für den Turnerbund. Danach zog es ihn berufsbedingt in den Osten, jetzt aber kehrte er wieder in den Norden zurück und spielte zuletzt für OT Bremen II. „Er ist kürzlich nach Achim gezogen, da habe ich ihn dann zufällig getroffen und konnte ihn wieder für uns begeistern. Er ist als Stürmer ein Mentalitätsmonster. So einen brauchen wir“, so Warmer, der dann aber Ordi Kheder die Freigabe für einen Wechsel zu BW Papenburg (Oberliga) erteilte. „Wir wollten ihm da nicht seinen sportlichen Weg verbauen!“